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Понюхал воздух — и понял, что ты опаздываешь: собачий способ отсчитывать время

2:39
Зоосфера

Почему собака радостно бросается к вам после 10 минут отсутствия, как будто не видела вас вечность? Есть ли у неё вообще ощущение времени — или всё дело в любви? Ответ не так прост, как кажется: у собак действительно есть восприятие времени, но совсем не такое, как у людей.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

У них нет часов — но есть биоритмы

Собаки не знают, что сейчас 14:00, но у них работают циркадные часы — биологический механизм, настроенный на смену дня и ночи, освещение и повторяющиеся события. Организм пса отслеживает сигналы: свет, запахи, звуки, а также гормоны, вызывающие чувство голода или сонливости. Всё это и формирует "расписание" собаки.

Они читают детали, которые мы даже не замечаем

Собаки отлично считывают слабые сигналы - будь то звук шагов в подъезде, лифта или мусоровоза. Они привыкают к рутине и по этим сигналам предугадывают, когда вы вернётесь, когда будет кормление или прогулка.

Они даже могут различать будни и выходные — если в эти дни вы ведёте себя по-разному.

Их нос — это часы

Есть мнение, что псы улавливают время по запаху. Когда вы уходите, ваш запах буквально остаётся в комнате на 100%. Постепенно он ослабевает — и когда достигает определённого уровня, собака понимает: "Почти пора, хозяин должен вернуться". Да, ваш пёс умеет чувствовать исчезновение запаха во времени - и именно поэтому он уже на пороге до того, как вы откроете дверь.

Чувствуют ли они разницу между 10 минутами и 3 часами

Для собаки важен не хронометр, а эмоциональная насыщенность события. Даже краткое отсутствие — если оно связано с тревогой или привязанностью — может вызывать бурную реакцию. Они не измеряют время, но ощущают потерю.

И, увы, если вы надолго и регулярно уходите, особенно без ритуалов прощания, это может привести к тревоге разлуки. Лай, разрушение, лужи — это не капризы, а настоящая стрессовая реакция. Не стоит оставлять собаку одну дольше 6 часов — для неё это вечность без конца.

У собак есть восприятие времени. Просто своё

Они чувствуют ритм, предугадывают события по запахам и звукам, привыкают к привычкам. Их время — это не цифры, а ощущения, повторения и запахи. И когда вы уходите, они не знают, когда вы вернётесь — но очень надеются, что скоро.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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