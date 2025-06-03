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Почему у ягнёнка есть имя, а у детёныша обезьяны — нет? Ответ неудобнее, чем кажется

2:25
Зоосфера

Козлёнок, ягнёнок, львёнок… А как зовут детёныша обезьяны? Большинство людей скажут просто: "маленькая обезьянка" или "детёныш". В отличие от других животных, у которых есть чёткие, узнаваемые имена, приматы так и остались без собственного обозначения в языке. Почему так вышло — вопрос не только лингвистический, но и культурный.

Детёныш обезьяны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Детёныш обезьяны

Слово, которое сближает

Чем ближе животное к человеку, тем реже мы даём ему особое имя. Детёныш обезьяны слишком похож на человеческого младенца — и мы подспудно чувствуем это. Потому и говорим: "ребёнок", "маленький", "малыш". В таких словах — не просто обыденность, но и нежность, почти родственная.

А ведь слова были

В старинных словарях встречаются почти забытые названия:

  • guenuche - для девочки,
  • guenard или guenaud - для мальчика.

Они происходят от французского guenon (самка обезьяны), но вышли из употребления. Сегодня эти слова встречаются разве что в фольклоре и диалектах.

У горилл, например, иногда используют слово гориллон, но оно так и не стало массовым. А мини-обезьянок вроде мармозеток иногда по-старинке зовут marmoset, но это скорее дань экзотике.

Звери с именами и без

Языковая несправедливость прослеживается чётко: животные, с которыми человек жил бок о бок — на фермах, в быту, в сказках — получили особые имена для своих детёнышей. Так родились поросята, телята, жеребята и прочие "-ята". А вот обезьяны, экзотические, диковинные, оставались где-то "там", в джунглях и зоопарках.

Слова формируют отношение. Не называя — мы будто не даём животному статуса. Лингвисты уверены: отсутствие собственного имени снижает шансы вида остаться в памяти.

Имя как акт защиты

Когда в 2016 году сироту-гориллу из Руанды назвали Ндакаси, имя стало символом. Животное с именем — уже не просто "ещё одна обезьяна". Это личность. Это история. Это повод защитить.

Но, как справедливо замечают экологи, одного слова мало. Без лесов, без реальных мер — и самые красивые имена останутся только в словарях.

Уточнения

Обезья́ны - группа млекопитающих из отряда приматов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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