Погладил один раз — помнит всю жизнь: как у кошек работает память прикосновений

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки могут забыть имя владельца уже через пару дней, но это не значит, что у них плохая память. Напротив, мозг этих животных устроен так, что позволяет им надолго запоминать то, что действительно важно для выживания — например, место с едой, опасные объекты или звуки.

Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Любимая Ася лучшая кошка

Короткая рабочая память у кошек рассчитана на 30-60 секунд. Это значит, что если человек выходит из комнаты, а затем возвращается — кошка может уже не вспомнить, что его только что видела. Она ориентируется не на лицо, а на запах, голос и поведение.

Считается, что коты могут помнить информацию до 16 часов, но только если она для них значима. Например, домашние питомцы часто узнают голос хозяина по телефону — именно звук, а не слова, вызывает у них реакцию.

Человеческий образ — слишком сложный для фокусировки. Для кошки хозяин — это запах, движения, интонация. Даже прическа или одежда могут ввести в заблуждение. Если резко изменился голос, человек пришёл с другим запахом или в чужой одежде, кошка может насторожиться и проявить отчуждение.

Питомец не забывает о человеке, как может показаться. Он просто может не "собрать" в голове привычный образ, если не хватает знакомых ориентиров. Это не проблема памяти — это способ восприятия мира, в котором важна не личность, а поведение и сигналы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



