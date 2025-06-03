Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
Нарастила ногти, подколола губы — и ушла в 2013-й: что выглядит устаревшим в 2025
Отель, где пересекались судьбы: знаменитости и исторические моменты в Waldorf Astoria
Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине
Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки

Хотите спасти диван от когтей? Этот аромат заставит кота передумать

2:15
Зоосфера

У кошек невероятно чувствительный нос — они улавливают тончайшие запахи, которые человеку даже не заметны. Благодаря такому нюху кошка узнаёт, кто прошёл мимо, где прячется добыча и какой человек к ней подошёл.

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Запах — главный ориентир в мире кошки. Без него она теряется: становится уязвимой, плохо охотится и перестаёт понимать, что происходит вокруг.

Поэтому неудивительно, что некоторые запахи кошки просто не переносят. Они вызывают у мурлык такую реакцию, что животное старается как можно быстрее покинуть зону "воняния".

Вот три самых отпугивающих запаха:

1. Рута — растение, против которого не попрёшь

У этого кустарника сильный, резкий аромат. Масло руты и даже её ветки отпугивают не только кошек, но и собак, змей, и по слухам — даже нечистую силу.

Латинское название — Ruta graveolens. У сухого растения запах становится тоньше, но живую руту лучше сажать на грядке или класть её ветки рядом с предметом, который вы хотите защитить.

Важно: при контакте с кожей листья руты могут оставить ожоги. Использовать аккуратно!

2. Лук — проще не придумаешь

Свежая луковица — настоящая бомба для кошачьего носа. Её достаточно потереть о пол или просто положить рядом с "проблемным" местом, и кошка постарается туда не заходить.

Даже когда для нас запах выветрился, кот продолжает его чувствовать. Но ненадолго — эффект не стойкий.

3. Уксус — проверено на кухне

Резкий, кислый запах уксуса действует на кошек как сигнал "стой!". Он раздражает носовые рецепторы, и даже капли хватает, чтобы кот держался подальше.

Но, как и в случае с луком, аромат выветривается. А если кошка особенно упрямая — может воспринять запах как вызов и вернуться.

Важно понимать: эти методы не дают 100% гарантии. Лучше всего — найти причину нежелательного поведения и мягко её скорректировать. Ведь иногда достаточно просто добавить когтеточку или сменить лоток.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом
Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен
Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы
Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей
Иллюзия "шарик идёт вверх": как работает трюк, который кажется невозможным
Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель
Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин
Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.