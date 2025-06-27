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Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой

1:20
Зоосфера

Маленький влажный носик кошки так и манит его поцеловать. Но то, что кажется проявлением нежности, может навредить и вам, и питомцу.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

Риск для вас

На кошачьем носу живут бактерии, безопасные для животного, но опасные для человека. Например, Bartonella henselae — возбудитель "болезни кошачьих царапин". Если у вас есть ранка на губе или слизистой, инфекция может проникнуть при контакте.

Уличные кошки могут переносить вирусы, которые передадутся вам через рот или нос при поцелуе.

Стресс для кошки

Крупное человеческое лицо, приближающееся к носу, питомец часто воспринимает как угрозу. Животное может испугаться и ответить агрессией — укусить или оцарапать. Даже если реакции не будет, кошка испытает сильный дискомфорт.

Нос для кошки — важнейший орган обоняния. Прикосновения к нему мешают ей "читать" мир запахов, вызывая дезориентацию.

Проявление любови безопасно

Лучше гладьте кошку за ушами или под подбородком — эти зоны обычно вызывают у них восторг. Хотите "поцеловать"? Просто поднесите лицо к голове питомца, давая ему вас обнюхать. Так вы укрепите доверие, не нарушая границ.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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