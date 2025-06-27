Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой

Маленький влажный носик кошки так и манит его поцеловать. Но то, что кажется проявлением нежности, может навредить и вам, и питомцу.
На кошачьем носу живут бактерии, безопасные для животного, но опасные для человека. Например, Bartonella henselae — возбудитель "болезни кошачьих царапин". Если у вас есть ранка на губе или слизистой, инфекция может проникнуть при контакте.
Уличные кошки могут переносить вирусы, которые передадутся вам через рот или нос при поцелуе.
Крупное человеческое лицо, приближающееся к носу, питомец часто воспринимает как угрозу. Животное может испугаться и ответить агрессией — укусить или оцарапать. Даже если реакции не будет, кошка испытает сильный дискомфорт.
Нос для кошки — важнейший орган обоняния. Прикосновения к нему мешают ей "читать" мир запахов, вызывая дезориентацию.
Лучше гладьте кошку за ушами или под подбородком — эти зоны обычно вызывают у них восторг. Хотите "поцеловать"? Просто поднесите лицо к голове питомца, давая ему вас обнюхать. Так вы укрепите доверие, не нарушая границ.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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