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Змеи стали группироваться в круги: новый феномен в природе, который удивил всех

3:22
Зоосфера

В одном из заповедников южной части России учёные столкнулись с необычным явлением, которое вызвало у них не только удивление, но и глубокие вопросы. Змеи начали собираться в идеальные круги, будто по чёткому плану. Это поведение не имело аналогов в наблюдениях за дикими рептилиями и породило массу гипотез о возможных причинах.

Змеи
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Змеи

Камеры зафиксировали странное поведение

В начале весны 2024 года сотрудники исследовательской группы, наблюдавшие за популяцией змей на территории заповедника, заметили, что несколько групп рептилий стали собираться в чётко очерченные круги. Змеи, обычно известные своей скрытностью и индивидуализмом, теперь оставались на одном месте и занимали странную форму.

"Это было поразительно. Мы видели, как змеи, обычно разбегающиеся в разные стороны, теперь как будто объединялись в группу, занимая одинаковую позицию — круг. Это невозможно объяснить стандартными поведениями, такими как терморегуляция или защита", — рассказывает зоолог Ирина Соколова, одна из первых, кто заметил аномалию.

Почему змеи собираются в круги

Первые гипотезы, выдвинутые учеными, включали стандартные причины: терморегуляция, защита от хищников, брачный сезон. Однако круговая форма не поддавалась этим объяснениям, так как она не давала змеям видимых преимуществ в плане укрытия или обороны.

"Многие рептилии, в том числе змеи, часто образуют плотные группы для согрева, но они не строят таких симметричных конструкций. Это скорее напоминает поведение, которое можно увидеть у муравьёв или пчёл, но не у змей", — делится своим мнением эколог Владимир Жуков.

Возможные объяснения

После долгих наблюдений учёные выдвинули несколько теорий:

  • Социальное поведение: возможно, змеи начали развивать более сложные формы взаимодействия между собой, как это делают некоторые другие виды животных.

  • Энергетическая выгода: круг может быть способом сохранить тепло в ночное время, особенно если вокруг мало укрытий.

  • Магнитные аномалии: есть предположение, что змеи могут быть чувствительны к изменениям магнитного поля Земли, что влияет на их ориентацию и поведение.

  • Нечто иное: гипотеза о том, что змеи начали собираться в круги как часть неосознанного или интуитивного поведения, может быть связана с чем-то ещё, что мы пока не можем объяснить.

"Не исключено, что это поведение связано с тем, что змеи чувствуют какую-то магнитную аномалию или другие природные сигналы, которые мы пока не в состоянии расшифровать", — добавляет зоолог Анатолий Кузьмин.

Следующие шаги в исследовании

Учёные собираются провести дополнительные исследования, включая анализ почвы, магнитных аномалий, а также наблюдения за поведением змей в других заповедниках. Возможно, на ответ повлияет продолжение исследования терморегуляции и взаимодействия змей в различных климатических условиях.

"Мы, возможно, стоим на пороге большого открытия в области экологии змей и их способности к социальному взаимодействию", — заключает Жуков.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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