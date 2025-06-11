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Тайна Урала: белка строит идеальные круги, и вот почему это важно для науки

3:23
Зоосфера

В одном из лесных заповедников на Урале произошёл случай, который заставил зоологов пересмотреть многое из того, что они знали о поведении белок. Каждую осень одна и та же белка выходит на поле и укладывает орехи в точную круглую форму. Не хаотично, не в поисках пищи, а с удивительным соблюдением симметрии. Это происходит в течение нескольких недель — и никто не может объяснить, почему она так делает.

Белка
Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белка

Камеры засняли необычное поведение

Исследователи начали замечать, что на определённой территории, где белки обычно прячут орехи на зиму, одна особь несколько раз возвращалась к тому же месту, где раньше не было наблюдений. Вскоре камеры засняли, как белка аккуратно выкладывает орехи в идеальный круг, словно строитель, создающий свою собственную геометрическую конструкцию.

"Это было настолько необычно, что мы решили зафиксировать процесс. Белка не просто складывает орехи как попало. Она действительно формирует круг, размещая каждый орех с точностью до миллиметра. Такое поведение мы никогда не наблюдали в дикой природе", — рассказывает зоолог Татьяна Баранова, исследовавшая это явление.

Зачем она это делает

Не существует научных подтверждений того, что белки могут обладать такой сложной организацией поведения. Обычно они прячут еду в разных местах, чтобы минимизировать риски для своего запаса. Но эта белка как будто решила "организовать" свою кладовую, создавая чёткую симметричную форму. Остаётся только догадываться, зачем.

Зоологи выдвигают несколько гипотез:

  • Инстинктивная защита от хищников — круг может быть элементом защиты, помогая белке запутать врагов. Однако в этом случае круг не имеет явных тактических преимуществ.

  • Привязанность к месту — белка может создавать круг, чтобы сохранить свою территорию. Таким образом, она визуально маркирует место, которое будет использовать для хранения пищи.

  • Психологическое поведение — возможно, белка испытывает стресс или тревогу, и создание круга является способом "упорядочить" пространство вокруг себя.

  • Загадка для ученых — или белка просто решила, что это красиво.

"Мы не можем точно сказать, зачем белка складывает орехи в круг. Но факт остаётся фактом: это поведение, которое выходит за рамки обычных инстинктов. Оно напоминает поведение, которое люди иногда используют для создания порядка или уверенности", — комментирует этолог Алексей Мищенко.

Что это значит для науки

Этот случай заставил учёных серьёзно задуматься о том, что мы ещё не до конца понимаем поведение животных, особенно когда речь идёт о таких мелких, казалось бы, простых существах, как белки. Появляется теория, что у животных, возможно, есть более сложные поведенческие реакции, чем мы привыкли думать.

"Это маленькое открытие может стать ключом к пониманию того, как животные воспринимают пространство и организуют свою жизнь. Возможно, они создают не только физическое, но и психологическое "пространство безопасности”", — заключает Баранова.

Уточнения

Бе́лки (лат. Sciurus) — род грызунов семейства беличьих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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