Чужеземная черепаха захватывает водоемы России: что это значит для местной флоры и фауны

В российских водах появилась новая угроза, которая способна изменить экосистему рек. Это не хищная рыба, а необычная черепаха, которая уже активно расселяется по водоемам страны.
Это инвазивный вид, черепаха, нехарактерная для российских водоемов, но уже успевшая адаптироваться и начать свое распространение. Специалисты предупреждают, что её присутствие может повлиять на местную флору и фауну.
"Мы наблюдаем, как инвазивный вид захватывает новые территории, изменяя баланс экосистемы," — говорят ученые.
Скорость распространения: черепаха быстро адаптируется к новым условиям, что делает её угрозой для местных видов.
Конкуренция с местными видами: она активно конкурирует с местной флорой и фауной, что может привести к исчезновению некоторых видов.
Загрязнение экосистемы: черепахи могут изменять химический состав воды, что также влияет на здоровье водных экосистем.
Эксперты предупреждают, что эти черепахи выглядят как обычные пресноводные рептилии, но их поведение и способность выживать в экстремальных условиях могут стать настоящей угрозой.
Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.
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