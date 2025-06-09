Чужеземная черепаха захватывает водоемы России: что это значит для местной флоры и фауны

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В российских водах появилась новая угроза, которая способна изменить экосистему рек. Это не хищная рыба, а необычная черепаха, которая уже активно расселяется по водоемам страны.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черепаха

Кто она — эта черепаха

Это инвазивный вид, черепаха, нехарактерная для российских водоемов, но уже успевшая адаптироваться и начать свое распространение. Специалисты предупреждают, что её присутствие может повлиять на местную флору и фауну.

"Мы наблюдаем, как инвазивный вид захватывает новые территории, изменяя баланс экосистемы," — говорят ученые.

Почему это опасно

Скорость распространения: черепаха быстро адаптируется к новым условиям, что делает её угрозой для местных видов. Конкуренция с местными видами: она активно конкурирует с местной флорой и фауной, что может привести к исчезновению некоторых видов. Загрязнение экосистемы: черепахи могут изменять химический состав воды, что также влияет на здоровье водных экосистем.

Как распознать опасного соседа

Эксперты предупреждают, что эти черепахи выглядят как обычные пресноводные рептилии, но их поведение и способность выживать в экстремальных условиях могут стать настоящей угрозой.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

