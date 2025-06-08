Полнолуние действует даже на домашних: что питомцы чувствуют, пока вы спите

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали, как кошка замирает у окна, глядя в небо? Или как собака вдруг становится тревожной ночью, хотя ничто, казалось бы, не предвещает беды? Учёные давно интересуются тем, как фазы Луны влияют на поведение животных. И, как выяснилось, полнолуние действительно меняет многое — даже в самых спокойных существах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка ночью

Луна и мозг: тонкая связь

Многие животные обладают встроенными биологическими ритмами, которые зависят не только от солнца, но и от Луны. Эти циклы называются циркалунарными - и у некоторых видов они оказываются даже важнее суточных.

"Лунный свет влияет на секрецию мелатонина — гормона сна и спокойствия. В полнолуние уровень мелатонина снижается у большинства млекопитающих, и это делает животных более активными, беспокойными или даже агрессивными", — утверждает хронобиолог доктор Кейт Мэнсон.

Кто особенно чувствителен

Волки и койоты

Именно от них пошёл миф об "волчьем вое на Луну". На самом деле, воют они не на Луну, а в моменты, когда светло ночью и проще передавать сигналы стае.

Домашние кошки

Во время полнолуния у них часто усиливается ночная активность. Они могут начать "охотничьи игры", смотреть в окно, издавать громкие звуки или просто вести себя тревожно.

Собаки

Некоторые собаки становятся особенно возбудимыми в полнолуние. Это может проявляться в навязчивом лае, беготне или усиленном принюхивании — как будто они чувствуют что-то, что скрыто от нас.

Рыбы

Аквариумисты знают: во время полнолуния у рыб могут меняться режим питания и уровень активности. В природе у морских видов лунные циклы напрямую связаны с размножением.

Почему они "смотрят" на Луну

В прямом смысле — не потому, что осознают, что это Луна. Но яркий источник света в ночи привлекает внимание. Особенно у животных, охотящихся или бодрствующих в сумерках и ночью.

"Луна даёт животным свет, которого не хватает в обычную ночь. Это активирует охотничье поведение у одних и защитное — у других. Потому некоторые просто сидят и наблюдают — оценивают обстановку", — объясняет поведенческий эколог Марк О'Райли.

Стоит ли волноваться хозяевам

Если питомец ведёт себя немного иначе в полнолуние — это нормально. Но если вы замечаете агрессию, страх или постоянное тревожное поведение, лучше проконсультироваться с ветеринаром. Луна может быть триггером, но не основной причиной.

Уточнения

Полнолу́ние — фаза Луны, при которой её элонгация составляет 180°.

