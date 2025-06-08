20 часов сна в сутки — и он всё равно самый опасный хищник в природе

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд он — ленивец в шкурке хищника. Почти всё время спит, большую часть суток проводит в неподвижности и, кажется, вообще не торопится жить. Но именно эта пассивность делает его невероятно успешным охотником.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Речь, конечно же, о кошке. Но не о домашней — а о её дикой родственнице, повадки которой могут многое объяснить и в поведении ваших пушистых любимцев.

Почему хищник почти всё время спит

Большинство кошачьих — от домовой мурлыки до грозного леопарда — спят по 16-20 часов в сутки. И это не слабость, а продуманный механизм выживания. Ведь настоящий охотник не должен тратить силы попусту.

"Кошки — идеальные охотники-энергосберегатели. Они проводят большую часть времени в состоянии покоя, чтобы в нужный момент выдать максимум силы и скорости", — объясняет зоолог и специалист по поведению млекопитающих доктор Джордан Миллер.

Энергия экономится — ради одной вспышки

Природный стиль охоты у кошачьих — это стремительный, короткий бросок. Долгая погоня — не их метод. Поэтому они накапливают энергию в течение дня, чтобы в нужный момент использовать её с точностью лазерного прицела.

Особенно выражено это у диких видов вроде каракала, сервалов и даже обычной лесной кошки. Они могут казаться безразличными к миру, но на деле — это выжидание.

А как насчёт домашних

Домашние кошки унаследовали этот режим у своих диких предков. Поэтому, если ваш кот спит всё время и просыпается ночью, чтобы внезапно начать охотиться за тапками — не удивляйтесь.

"Домашняя кошка спит днём, когда всё спокойно, а ночью активничает, потому что именно в сумерках её дикие сородичи выходили на охоту. Это часть её хищной природы", — говорит фелинолог Клара Энглунд.

Сон — это не слабость, а оружие

Что делает кошку отличным хищником — это не только когти и слух. Это способность распределять энергию. Она не тратит себя на бессмысленные действия. Спать по 18-20 часов — значит быть в форме в нужный момент.

Такой подход — один из самых успешных в животном мире. И, похоже, кошки всё делают правильно.

Уточнения

Хищники — животные из отряда млекопитающих Хищные (лат. Carnivora).

