20 часов сна в сутки — и он всё равно самый опасный хищник в природе

На первый взгляд он — ленивец в шкурке хищника. Почти всё время спит, большую часть суток проводит в неподвижности и, кажется, вообще не торопится жить. Но именно эта пассивность делает его невероятно успешным охотником.
Речь, конечно же, о кошке. Но не о домашней — а о её дикой родственнице, повадки которой могут многое объяснить и в поведении ваших пушистых любимцев.
Большинство кошачьих — от домовой мурлыки до грозного леопарда — спят по 16-20 часов в сутки. И это не слабость, а продуманный механизм выживания. Ведь настоящий охотник не должен тратить силы попусту.
"Кошки — идеальные охотники-энергосберегатели. Они проводят большую часть времени в состоянии покоя, чтобы в нужный момент выдать максимум силы и скорости", — объясняет зоолог и специалист по поведению млекопитающих доктор Джордан Миллер.
Природный стиль охоты у кошачьих — это стремительный, короткий бросок. Долгая погоня — не их метод. Поэтому они накапливают энергию в течение дня, чтобы в нужный момент использовать её с точностью лазерного прицела.
Особенно выражено это у диких видов вроде каракала, сервалов и даже обычной лесной кошки. Они могут казаться безразличными к миру, но на деле — это выжидание.
Домашние кошки унаследовали этот режим у своих диких предков. Поэтому, если ваш кот спит всё время и просыпается ночью, чтобы внезапно начать охотиться за тапками — не удивляйтесь.
"Домашняя кошка спит днём, когда всё спокойно, а ночью активничает, потому что именно в сумерках её дикие сородичи выходили на охоту. Это часть её хищной природы", — говорит фелинолог Клара Энглунд.
Что делает кошку отличным хищником — это не только когти и слух. Это способность распределять энергию. Она не тратит себя на бессмысленные действия. Спать по 18-20 часов — значит быть в форме в нужный момент.
Такой подход — один из самых успешных в животном мире. И, похоже, кошки всё делают правильно.
Хищники — животные из отряда млекопитающих Хищные (лат. Carnivora).
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