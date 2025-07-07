Один взмах — и птенца больше нет: зачем птицы выбрасывают малышей из гнезда

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд это выглядит пугающе: крохотный птенец лежит на земле под гнездом. Кто-то решает, что он выпал, кто-то — что его выкинули. И чаще всего виновниками считают самих родителей. Но правда куда сложнее — и она не о жестокости, а о выживании.

Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Птица на фоне заходящего солнца

Почему птенцы оказываются на земле

Многие люди уверены, что птенец на земле — это трагедия. Однако в большинстве случаев это… норма. Особенно у видов, чьи птенцы покидают гнездо до того, как научатся летать. Такое явление называется вылет-перебежка, и оно помогает молодняку научиться выживать в реальной среде.

"У некоторых видов — дроздов, малиновок, синиц — птенцы покидают гнездо, даже если ещё не летают. Родители продолжают их кормить на земле — в кустах, в траве. Это часть их естественного развития", — поясняет орнитолог Дженнифер Эллис.

А если птенца действительно выбросили

Такое тоже случается — и это часть стратегии выживания вида. Если один из птенцов слаб, болен или ведёт себя странно, родители могут "удалить" его из гнезда. Это позволяет сохранить ресурсы для более жизнеспособных птенцов. Да, это звучит жёстко — но в природе нет места сентиментальности.

"Птицы не могут позволить себе заботиться о потомстве, которое точно не выживет. Это не жестокость, а биологический расчёт — способ сохранить линию", — объясняет эксперт по поведению птиц доктор Том Харрис.

Иногда виноваты не птицы

Есть и третий сценарий — птенец мог выпасть сам. Особенно часто это происходит у шумных или беспокойных птенцов, которые активно перемещаются по гнезду. Случайные толчки, неудачные попытки взмахов крыльями — и падение обеспечено.

Но и в этом случае родители часто продолжают его кормить на земле, если считают, что у него ещё есть шанс.

Нужно ли спасать птенца

Часто — нет. Если вы видите здорового, неповреждённого птенца с оперением (так называемого подлётка) — не трогайте его. Родители, скорее всего, рядом и наблюдают. Единственное исключение — опасность: если рядом дороги, кошки или сильный дождь.

Если же птенец явно ранен или совсем голый — стоит обратиться в центр спасения диких животных. Но брать его домой — плохая идея. Это требует специального ухода и лицензии.

Уточнения

Гнездо́ — сооружение, строящееся различными видами животных и служащее как место для сна, жилья и высиживания яиц и вскармливания потомства.

