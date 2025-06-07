Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что в доме всё устроено: миска на своём месте, корм привычный, вода рядом. Но кошка снова тащит еду на ковёр, в угол или к вам под диван. Почему она так делает? Это вовсе не странность и не баловство. Всё гораздо глубже — вплоть до доисторических инстинктов.

Фото: https://www.freepik.com Кошка ест корм

Неудобно, страшно или стратегически

На первый взгляд, причина может показаться банальной — неудобное расположение миски. Но если миска чистая, стоит в тихом месте, а кошка всё равно уносит кусочки — дело не в быте, а в поведении, отточенном тысячелетиями.

"Для дикой кошки поесть на открытом месте — значит подвергнуть себя риску. Даже если дома угрозы нет, мозг продолжает действовать по старой схеме", — объясняет фелинолог и специалист по поведению домашних кошек доктор Сара Линдси.

Отголоски охоты

В природе кошка добывает пищу, а затем ищет укромное место, чтобы съесть её в безопасности. Идеально — в кустах, в норе или на дереве. Унося еду из миски, кошка воспроизводит эту модель поведения. Она будто говорит: "Спасибо за еду, я заберу её туда, где меня никто не побеспокоит".

Это особенно характерно для:

кошек, выросших на улице;

недавно взятых из приюта;

животных с тревожным или доминирующим типом поведения.

Конкуренция даже в одиночестве

Даже если у вас одна кошка, её инстинкты могут подсказывать: "еда — ресурс, и его нужно унести подальше от возможных соперников". Некоторые питомцы даже прячут кусочки корма "на потом" — под коврик, в обувь или за подушку.

"Домашние кошки живут в комфорте, но их мозг — это ещё тот охотник. Унос еды — это про выживание. Даже если оно уже давно не нужно", — добавляет зоопсихолог Мартин Эйлер.

Когда стоит обратить внимание

Иногда унос еды может быть признаком беспокойства. Это особенно актуально, если кошка ест торопливо, оглядывается, хрюкает или роняет еду. Такие сигналы могут говорить о:

стрессе в доме;

конкуренции (если есть другие животные);

проблемах с ЖКТ или зубами.

В таких случаях стоит проконсультироваться с ветеринаром или фелинологом.

Нужно ли отучать

Если унос еды не доставляет дискомфорта вам — можно оставить всё как есть. Но если кошка пачкает ковры или оставляет корм в неожиданных местах, попробуйте:

заменить миску на более широкую и низкую;

поставить миску в более уединённое место;

кормить её по расписанию, а не оставлять еду в свободном доступе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

