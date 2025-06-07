Зачем кошка уносит корм под диван: объяснение, уходящее в доисторические времена

Кажется, что в доме всё устроено: миска на своём месте, корм привычный, вода рядом. Но кошка снова тащит еду на ковёр, в угол или к вам под диван. Почему она так делает? Это вовсе не странность и не баловство. Всё гораздо глубже — вплоть до доисторических инстинктов.
На первый взгляд, причина может показаться банальной — неудобное расположение миски. Но если миска чистая, стоит в тихом месте, а кошка всё равно уносит кусочки — дело не в быте, а в поведении, отточенном тысячелетиями.
"Для дикой кошки поесть на открытом месте — значит подвергнуть себя риску. Даже если дома угрозы нет, мозг продолжает действовать по старой схеме", — объясняет фелинолог и специалист по поведению домашних кошек доктор Сара Линдси.
В природе кошка добывает пищу, а затем ищет укромное место, чтобы съесть её в безопасности. Идеально — в кустах, в норе или на дереве. Унося еду из миски, кошка воспроизводит эту модель поведения. Она будто говорит: "Спасибо за еду, я заберу её туда, где меня никто не побеспокоит".
Это особенно характерно для:
кошек, выросших на улице;
недавно взятых из приюта;
животных с тревожным или доминирующим типом поведения.
Даже если у вас одна кошка, её инстинкты могут подсказывать: "еда — ресурс, и его нужно унести подальше от возможных соперников". Некоторые питомцы даже прячут кусочки корма "на потом" — под коврик, в обувь или за подушку.
"Домашние кошки живут в комфорте, но их мозг — это ещё тот охотник. Унос еды — это про выживание. Даже если оно уже давно не нужно", — добавляет зоопсихолог Мартин Эйлер.
Иногда унос еды может быть признаком беспокойства. Это особенно актуально, если кошка ест торопливо, оглядывается, хрюкает или роняет еду. Такие сигналы могут говорить о:
стрессе в доме;
конкуренции (если есть другие животные);
проблемах с ЖКТ или зубами.
В таких случаях стоит проконсультироваться с ветеринаром или фелинологом.
Если унос еды не доставляет дискомфорта вам — можно оставить всё как есть. Но если кошка пачкает ковры или оставляет корм в неожиданных местах, попробуйте:
заменить миску на более широкую и низкую;
поставить миску в более уединённое место;
кормить её по расписанию, а не оставлять еду в свободном доступе.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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