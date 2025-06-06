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Эти собаки не будут будить вас лаем: породы, созданные для тишины

Зоосфера

Кажется невероятным, что собака — животное, прославившееся своим голосом — может быть абсолютно тихой. Но такие породы действительно существуют. Они не молчат полностью, но их лай — это редкость или исключение. Почему так происходит и с чем связано "молчаливое" поведение?

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Ответ кроется в генетике, эволюции и… темпераменте.

Что значит "не лающая" собака

Важно сразу уточнить: абсолютно беззвучных собак не бывает. Но есть породы, у которых лай не является основным способом общения. Они могут выражать эмоции взглядом, движением хвоста, "подвыванием" или даже ворчанием, но при этом сохранять молчание в ситуациях, где другая собака поднимет гром.

"Не лающая собака — это не глухая и не немая. Это порода с иным типом темперамента. Она может быть настороженной, внимательной, но при этом не подавать голос", — поясняет кинолог Элиза Хоффман.

Топ-3 действительно "тихих" пород

1. Басенджи

Самый известный представитель. Басенджи не лает вовсе. Вместо этого он издаёт особый "йодлящий" звук. Порода происходит из Центральной Африки, где лай считался нежелательным признаком — собаки сопровождали охотников, оставаясь незаметными.

2. Акита-ину

Крупная и очень сдержанная собака. Лает только в действительно экстренных ситуациях. Это одна из немногих пород, которая способна сохранять полное спокойствие даже при раздражителях.

3. Шиба-ину

Несмотря на активный характер, шиба-ину почти не лает. Чаще всего издаёт характерный "вой", больше похожий на крик. Но полноценного лая от неё добиться сложно.

Почему они не лают

Причины могут быть разными:

  • Генетическая предрасположенность;

  • Искусственный отбор — отбор по "тихому" признаку, особенно у охотничьих пород;

  • Особенности темперамента — сдержанные, независимые или недоверчивые собаки реже используют лай как способ выражения.

"Тихие собаки — это не всегда признак идеального питомца. Иногда это результат стресса, страха или даже болезни. Если молчание непривычно для вашей собаки — это повод насторожиться", — добавляет зоопсихолог Марк Риверс.

Когда молчание — это плохо

Если ваша собака внезапно перестала лаять, хотя раньше была голосистой — это может быть симптомом:

  • проблем с голосовыми связками;

  • неврологических нарушений;

  • психологических травм;

  • страха или угнетённого состояния.

Обратитесь к ветеринару, если такое "молчание" наступило резко и без очевидной причины.

Стоит ли заводить "тихую" породу

Если вы живёте в квартире с тонкими стенами, не хотите конфликтов с соседями или просто предпочитаете спокойствие — тихая собака может стать отличным выбором. Но не забывайте: даже самая молчаливая собака требует внимания, активности и любви.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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