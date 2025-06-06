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Не миф и не фантастика: змеи научились летать — и делают это пугающе точно

2:47
Зоосфера

Это звучит как сцена из фильма ужасов: змея взмывает с дерева и планирует в воздухе, извиваясь, будто управляя полётом. Но это не вымысел — такие змеи действительно существуют. И даже грозные хищники, вроде орлов, предпочитают с ними не связываться.

Змея
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Змея

Кто они — "летающие" змеи

Речь идёт о представителях рода Chrysopelea, также известных как парящие или "летающие" змеи. Эти удивительные создания обитают в Юго-Восточной Азии — от Индии до Филиппин. Они живут в кронах деревьев и обладают уникальной способностью: могут спланировать на десятки метров, не касаясь земли.

Как объясняет зоолог и герпетолог Джеймс Маллейн, их способ передвижения — не полёт в привычном смысле, а управляемое парение:

"Змея выползает на тонкую ветку, сгибает тело в форме буквы "S" и буквально прыгает в воздух. Во время полёта она расплющивает рёбра, превращаясь в подобие "живого парашюта", — говорит Маллейн.

Как змея управляет собой в воздухе

Это одна из самых странных адаптаций в мире рептилий. Змея извивается в воздухе не просто так — она делает это, чтобы управлять направлением движения и стабилизировать траекторию.

Исследования профессора Джейка Соха из Виргинского технологического университета показали: несмотря на отсутствие крыльев, эти змеи способны преодолевать до 25 метров в горизонтальном направлении, теряя при этом минимальную высоту.

Почему даже орлы держатся в стороне

Хотя змеи обычно являются добычей для хищных птиц, в случае с Chrysopelea всё наоборот. Их поведение сбивает с толку даже прирождённых охотников. Во-первых, они быстро исчезают из поля зрения. Во-вторых, в момент полёта змея становится непредсказуемой мишенью, меняющей траекторию каждые доли секунды.

"Хищные птицы, такие как орлы и ястребы, привыкли к предсказуемому полёту добычи. Парящая змея полностью ломает их алгоритмы охоты — и это делает её почти неуязвимой", — рассказывает орнитолог Хайме Ларсон.

Опасна ли такая змея для человека

Некоторые виды "летающих" змей ядовиты, но яд у них слабый и действует в основном на мелких животных — ящериц, птиц и грызунов. Для человека они не представляют серьёзной угрозы, если не пытаться взять их в руки.

Однако сама по себе встреча с змеёй, которая летит вам навстречу с дерева — зрелище не из приятных. И именно поэтому местные жители Юго-Восточной Азии считают эти существа "духами деревьев" — с ними лучше не спорить.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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