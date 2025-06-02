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Царапины от любимца: осознаёт ли кошка, что сделала больно

2:14
Зоосфера

Кошки — нежные, ласковые, иногда колючие. Укусы и царапины — не редкость даже в самой любящей семье. Кто-то стрижет когти, кто-то ругает, кто-то философски терпит. Но один вопрос остаётся: осознаёт ли кошка, что причинила боль?

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Когда когти — не агрессия, а инстинкт

Кошки могут царапать и кусаться по разным причинам, и чаще всего это вовсе не злость:

  • Игра. Если с детства вы позволяли котёнку "атаковать" руки и ноги, он не видит разницы — это по-прежнему весёлое развлечение.

  • Страх или стресс. Напуганная кошка действует инстинктивно — когти и зубы становятся щитом.

  • Скука и нехватка внимания. Энергия требует выхода. Если вы не играете с питомцем, он может привлечь внимание укусом.

  • Охрана территории. Да, даже от вас. Особенно если вторглись в "личное пространство" слишком резко.

  • Случайность. Хотела запрыгнуть на колени — промахнулась. Чтобы не упасть, вцепилась когтями. Больно? Безусловно. Нарочно? Вряд ли.

Что кошка действительно понимает

Если вы вскрикнули или резко среагировали, кошка пугается. Она чувствует ваши эмоции: злость, боль, раздражение. Но причину — почему вы так отреагировали — понимает не всегда.

Даже если вы ругаетесь, она в первую очередь испугается вашей интонации и мимики, а не того, что "вот этими когтями я причинила боль". Осознать прямую связь между действием и последствием — задача, доступная человеку, но не кошке.

Как быть

  • Не наказывайте. Кошки не понимают наказаний. Они просто начнут бояться вас.

  • Корректируйте поведение с помощью позитивного подкрепления.

  • Создайте безопасные условия: когтеточки, игровые зоны, лестницы и полки.

  • Не используйте свои руки как игрушки - лучше палочки, мячики, мышки.

  • Сократите вероятность случайных травм: подстригайте когти, не пугайте кота резкими движениями.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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