Слёзы на мордочке — не от грусти: что на самом деле происходит с вашей кошкой

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-нибудь ловили свою кошку с блестящими глазами и задавались вопросом — неужели она плачет? — вы не одиноки. Многие владельцы домашних пушистиков уверены: у кошек бывают настоящие слёзы. Но так ли это на самом деле?

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уставшая кошка

Учёные провели исследования, чтобы ответить на этот вопрос — и выяснили: правда о "кошачьих слезах" совсем не та, какой её себе представляет большинство людей.

Могут ли кошки плакать, как люди

Если вы представляете себе, как у кошки текут слёзы от грусти, обиды или радости — забудьте. Эмоционального плача, как у человека, у кошек нет. Об этом прямо говорит профессор Эмили Бейтс, нейробиолог из Университета Миннесоты:

"У кошек нет нейрофизиологического механизма, который бы вызывал слезотечение в ответ на эмоции. То, что мы считаем "плачем", на самом деле — физиологическая реакция".

То есть, если у вашей кошки текут слёзы, дело вовсе не в грусти. Причины куда более прозаичные — и иногда тревожные.

Когда слёзы — это симптом

У кошек действительно может наблюдаться слезотечение, но чаще всего оно связано:

с аллергией;

с пылью или инородным телом;

с воспалением глаз (конъюнктивит);

с травмой или инфекцией.

"Если кошка "плачет" регулярно — это повод показать её врачу. В большинстве случаев это не эмоции, а сигнал о проблемах со здоровьем", — подчёркивает ветеринарный офтальмолог доктор Мэттью Ченг.

А что насчёт звуков

Ещё один момент, который сбивает с толку владельцев — жалобное мяуканье. Иногда кошка может издавать такие звуки, что у человека сердце разрывается. Но и здесь всё не так просто.

"Кошки умеют манипулировать голосом. Они издают "плачущие" звуки, чтобы привлечь внимание — но это не означает, что они переживают эмоции так же, как человек", — объясняет доктор Лора Шнайдер, специалист по поведению кошек.

Это скорее инстинктивное поведение, отточенное с детства: котята мяукают, чтобы позвать мать. Взрослые кошки адаптировали эту модель для общения с людьми.

Но значит ли это, что кошки не страдают

Нет. Хотя кошки не умеют плакать в человеческом смысле, это не значит, что у них нет эмоций. Они могут переживать стресс, тоску, страх, скуку и даже "депрессию". Просто выражают они это иначе — изменением поведения, сниженным аппетитом, агрессией или апатией.

Настоящее страдание кошки не в слезах, а в молчании. И внимательный хозяин это всегда заметит.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

