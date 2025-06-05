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Это не привязанность: навязчивое лизание ног может быть тревожным сигналом

Зоосфера

Это может показаться забавным или даже милым, когда собака вдруг решает облизать ваши ноги. Но за этим поведением скрывается не просто любовь или привычка — в большинстве случаев у него есть вполне конкретная и не всегда приятная причина.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Биология против эстетики

Собачий язык — не просто орган для вылизывания. Это сенсорный инструмент, с помощью которого животное исследует мир. И ноги человека, как ни странно, — настоящий источник информации.

По словам ветеринарного поведенческого эксперта доктора Линды Коллинз, на стопах человека накапливается огромное количество феромонов, солей и кожных выделений. Для собаки это буквально "газета" с новостями о вашем состоянии:

"Собаки улавливают химические изменения в теле. Пот, запахи — всё это даёт им информацию, которую мы даже не замечаем", — объясняет доктор Коллинз.

Стресс, покорность и привычка

Если собака постоянно лижет ноги хозяина, это может быть проявлением тревожности. В такие моменты животное ищет способ снять внутреннее напряжение. Лизание — успокаивающее действие, сродни детской соске. Особенно часто это проявляется у собак, склонных к зависимости и тревожному типу привязанности.

Кроме того, это может быть знаком подчинения. Как утверждает зоопсихолог Эндрю Холл, собака таким способом подтверждает ваше лидерство в её иерархии. Лизание — древний ритуал, связанный с инстинктом ухода за "альфа-членом стаи".

Когда это повод насторожиться

Иногда лизание — не только признак эмоциональной привязанности, но и симптом. Особенно если собака делает это навязчиво, в одно и то же время или на определённой части ноги. В таком случае стоит обратить внимание на следующие возможные причины:

  • Запах лекарства или крема, который привлекает животное.

  • Микротравма, которую собака чувствует по изменённому запаху кожи.

  • Грибковые заболевания — собаки улавливают их раньше, чем человек сам почувствует дискомфорт.

Что с этим делать

Если вам не нравится такое поведение — мягко, но последовательно отучайте собаку. Не кричите и не наказывайте: просто убирайте ногу, переключайте внимание на игрушку или команду. Настаивайте на границах — но без агрессии.

Если же лизание стало навязчивым и вызывает беспокойство — обратитесь к ветеринару. Возможно, у питомца стресс или скрытая проблема со здоровьем.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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