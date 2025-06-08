Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть вещи, которые наука всё ещё не может до конца объяснить. Почему животные так остро чувствуют то, что человеку не под силу уловить даже с приборами? Один из таких феноменов — их способность предугадывать смерть. И не только свою — но и смерть близкого человека.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка ночью

Мы собрали пять примеров животных, которые, по наблюдениям владельцев и учёных, могут предчувствовать уход и подают об этом знаки.

1. Кошки: молчаливые стражи у постели

О них ходит множество историй. Как рассказывает ветеринарный поведенческий специалист доктор Сюзанна Шредер, кошки могут резко изменить поведение: перестают играть, начинают тихо сидеть рядом с человеком, которого вскоре не станет. Некоторые ложатся на грудь или ноги и не уходят, пока человек жив.

"Кошка может не отойти от умирающего ни на шаг — даже если раньше не проявляла особой ласки. Это говорит о том, что она чувствует перемену энергетики и физиологии", — объясняет доктор Шредер.

2. Собаки: эмоциональный барометр

Собаки, особенно тесно связанные с хозяином, демонстрируют крайне чуткое восприятие состояния здоровья. Они могут начать тревожно скулить, прятаться или, наоборот, постоянно ластиться, как будто не хотят отпускать.

Исследователь поведенческих реакций животных Питер Хоффман пишет, что у собак обострённое восприятие запаха позволяет им улавливать химические изменения в теле человека — в том числе приближение смерти.

3. Попугаи: тишина вместо песен

Попугаи — чрезвычайно чувствительные к эмоциональному фону существа. Если человек, с которым птица проводила много времени, заболевает или начинает угасать, пернатые замолкают. Некоторые начинают дёргать перья, будто переживая утрату заранее.

Один из самых ярких случаев произошёл в США, где жако по кличке Бэнни за день до смерти хозяина перестал есть и петь, а спустя несколько часов сел на плечо и "шептал" ему в ухо до самого конца.

4. Лошади: тревожное беспокойство

Лошади известны как очень тонко чувствующие млекопитающие. В истории зоотерапии описано множество случаев, когда лошадь начинала вести себя странно рядом с человеком, которому оставалось жить считанные дни: резко фыркает, уводит взгляд, не даёт подойти.

"Животные будто улавливают, что нечто уходит. Лошадь может стать пугливой или наоборот — слишком спокойной, будто понимает всю серьезность момента", — отмечает психотерапевт Джейн Арнольд, работающая с пациентами на иппотерапии.

5. Крысы: инстинкт выживания или эмпатия

Неожиданный участник списка — крыса. В лабораториях и домашних условиях отмечены случаи, когда грызуны начинают избегать больного человека или, наоборот, остаются с ним, "ухаживая" как могут. Одна из версий — они чувствуют запах изменений в теле, как и собаки.

При этом, по данным профессора Томаса Рейнхарта из Чикагского университета, крысы способны проявлять элементарную эмпатию — и их поведение в момент приближающейся смерти может быть не инстинктивным, а сознательно заботливым.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

