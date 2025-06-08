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Они знают раньше всех: 5 животных, которые чувствуют приближение смерти

3:25
Зоосфера

Есть вещи, которые наука всё ещё не может до конца объяснить. Почему животные так остро чувствуют то, что человеку не под силу уловить даже с приборами? Один из таких феноменов — их способность предугадывать смерть. И не только свою — но и смерть близкого человека.

Кошка ночью
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка ночью

Мы собрали пять примеров животных, которые, по наблюдениям владельцев и учёных, могут предчувствовать уход и подают об этом знаки.

1. Кошки: молчаливые стражи у постели

О них ходит множество историй. Как рассказывает ветеринарный поведенческий специалист доктор Сюзанна Шредер, кошки могут резко изменить поведение: перестают играть, начинают тихо сидеть рядом с человеком, которого вскоре не станет. Некоторые ложатся на грудь или ноги и не уходят, пока человек жив.

"Кошка может не отойти от умирающего ни на шаг — даже если раньше не проявляла особой ласки. Это говорит о том, что она чувствует перемену энергетики и физиологии", — объясняет доктор Шредер.

2. Собаки: эмоциональный барометр

Собаки, особенно тесно связанные с хозяином, демонстрируют крайне чуткое восприятие состояния здоровья. Они могут начать тревожно скулить, прятаться или, наоборот, постоянно ластиться, как будто не хотят отпускать.

Исследователь поведенческих реакций животных Питер Хоффман пишет, что у собак обострённое восприятие запаха позволяет им улавливать химические изменения в теле человека — в том числе приближение смерти.

3. Попугаи: тишина вместо песен

Попугаи — чрезвычайно чувствительные к эмоциональному фону существа. Если человек, с которым птица проводила много времени, заболевает или начинает угасать, пернатые замолкают. Некоторые начинают дёргать перья, будто переживая утрату заранее.

Один из самых ярких случаев произошёл в США, где жако по кличке Бэнни за день до смерти хозяина перестал есть и петь, а спустя несколько часов сел на плечо и "шептал" ему в ухо до самого конца.

4. Лошади: тревожное беспокойство

Лошади известны как очень тонко чувствующие млекопитающие. В истории зоотерапии описано множество случаев, когда лошадь начинала вести себя странно рядом с человеком, которому оставалось жить считанные дни: резко фыркает, уводит взгляд, не даёт подойти.

"Животные будто улавливают, что нечто уходит. Лошадь может стать пугливой или наоборот — слишком спокойной, будто понимает всю серьезность момента", — отмечает психотерапевт Джейн Арнольд, работающая с пациентами на иппотерапии.

5. Крысы: инстинкт выживания или эмпатия

Неожиданный участник списка — крыса. В лабораториях и домашних условиях отмечены случаи, когда грызуны начинают избегать больного человека или, наоборот, остаются с ним, "ухаживая" как могут. Одна из версий — они чувствуют запах изменений в теле, как и собаки.

При этом, по данным профессора Томаса Рейнхарта из Чикагского университета, крысы способны проявлять элементарную эмпатию — и их поведение в момент приближающейся смерти может быть не инстинктивным, а сознательно заботливым.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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