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Это не просто тепло: почему кошка каждую ночь устраивается у вас на голове

2:25
Зоосфера

Казалось бы, ну что за странная привычка — забираться на голову человеку и спать прямо на волосах. Но если кошка так делает регулярно, это повод не удивляться, а задуматься: у этого поведения есть вполне логичное объяснение — с точки зрения инстинктов, эмоций и биологии.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Почему именно голова

Тепло. Это первая и самая очевидная причина. Во сне тело человека охлаждается, но голова — одна из самых тёплых частей. И кошка, как существо, обожающая уют и тепло, интуитивно ищет самые "тёплые точки" на теле хозяина.

Но это — только начало.

Биологическая безопасность

Как объясняет зоопсихолог Сара Эллис, кошки часто выбирают места, где чувствуют себя в полной безопасности. А что может быть безопаснее, чем находиться рядом с тем, кому они доверяют больше всех? Голова — символ контроля и осознания, и если кошка спит именно там, она буквально "сторожит" вас, а заодно и себя.

"Кошки инстинктивно защищают своё спящее тело. И если ваша голова рядом — это идеальный щит", — говорит доктор Джон Брэдшоу, автор книги о поведении домашних кошек.

Территория, которую нужно метить

Кошки — собственники. Они метят не только углы и мебель, но и людей. Когда питомец трётся головой об вашу или спит на ней, он не просто показывает привязанность — он подтверждает, что вы "его".

Аромат желез, расположенных на голове кошки, при взаимодействии с кожей человека создаёт общую "семейную" обонятельную зону. Это значит: "Он мой. И я — его".

Психология привязанности

Интересно, что у котят в дикой природе есть привычка спать рядом с мамой — зачастую у головы, потому что это место самое защищённое от внешних угроз. И когда взрослый кот делает то же самое со своим хозяином, он как бы возвращается в то состояние покоя и безопасности, которое испытывал в младенчестве.

Стоит ли это поощрять

Если вас не пугает кошачий нос на лбу ночью — поощряйте. Это редкий и очень тёплый знак привязанности. Но если сон становится тревожным из-за того, что питомец мешает дышать, стоит мягко отучить его от этой привычки, заменив на тёплое место рядом, например, на подушке у плеча.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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