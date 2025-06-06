Он не видит света, но знает время: загадка крота, который живёт по таймеру

3:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кроты — одни из самых скрытных обитателей подземного мира. Они ведут почти круглосуточную активность, редко показываясь на поверхности. Именно поэтому случай в Калужской области вызвал столько удивления у зоологов: крот, за которым наблюдали в рамках почвенного мониторинга, начал появляться над землёй каждое утро — ровно в 4:17. Без единого сбоя.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крот

Такое точное соответствие времени не укладывается в привычные модели поведения подземных млекопитающих.

Не просто совпадение

Наблюдения начались в рамках рутинной проверки состояния почвы. Один из датчиков движения, установленных у кротовой кучи, начал срабатывать ежедневно в одно и то же время. Камеры подтвердили: каждый рассвет, ровно в 4:17, из норы появлялся крот. Он вылезал, оглядывался, перекладывал немного земли — и снова скрывался.

"Мы думали — ошибка. Или шутка. Проверили часы на всех устройствах, сравнили с реальным временем. Всё сошлось. Поведение повторялось без сбоев в течение 18 суток подряд", — объясняет зоолог Владислав Черняев, участвовавший в проекте.

Почему именно 4:17

Поначалу возникла гипотеза: крот реагирует на уровень света или изменение температуры, так как 4:17 утра совпадало с фазой предрассветного охлаждения. Но последующий эксперимент с затемнением участка не изменил графика поведения.

Ученые задались вопросом: может ли это быть внутренний биологический таймер?

"У большинства млекопитающих циркадные ритмы привязаны к смене дня и ночи, но у кротов — особая ситуация. Они живут в полной темноте, и у них может развиться внутренняя "настройка времени” по микросигналам: вибрации, электромагнитные колебания, влажность почвы", — отмечает хронобиолог Ирина Дьяченко.

Поведение вне инстинкта

Если крот действительно "знает" точное время, это ставит вопрос о более сложной нейрофизиологии, чем предполагалось ранее. И хотя речь не идёт о сознательном расписании, сама точность поведения говорит о крайне чувствительном механизме внутреннего ритма.

Также рассматривается версия, что крот получил однократный внешний стимул, который закрепился в его биоритме — вроде гнезда насекомых, которые появляются в это время, или теплового сигнала от поверхности.

Что дальше

Сейчас учёные наблюдают за другим кротом из той же популяции — чтобы выяснить, уникально ли это поведение или это целая группа с "точными биологическими часами". Также планируется провести нейрофизиологическое сканирование (при гуманном отлове) и анализ работы рецепторов.

"Мы не знаем, что именно он делает в 4:17. Но знаем, что делает это каждый день. Это повод пересмотреть, как мы смотрим на самых незаметных животных", — говорит Черняев.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

