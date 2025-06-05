Медведь, который живёт по режиму: хищник с повадками монаха

2:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В одном из заповедников Урала сотрудники заметили странность: крупный бурый медведь стал появляться в одно и то же время — каждую ночь. Он не просто выходит на прогулку, а следует чёткому графику, будто по часам. Спит, ест, обходит территорию и снова исчезает — в одно и то же время, с поразительной регулярностью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медведь

Такое поведение для дикого хищника крайне необычно и сейчас стало объектом серьёзного научного наблюдения.

Ритуал из дикой тайги

Медведя по кличке Кедр начали отслеживать ещё в 2021 году — тогда он появился на камерах у ручья неподалёку от туристической тропы. Сперва специалисты считали, что встречи случайны, но затем стало ясно: Кедр приходит строго по расписанию.

"Он появляется около 22:30, обходит одну и ту же зону, садится у реки, иногда пьёт, иногда просто сидит. Примерно в 23:50 уходит обратно в чащу. И это происходит почти без отклонений — уже более года", — рассказывает зоолог Артём Мельников, ведущий наблюдение.

Поведение, которого не должно быть

Бурые медведи в дикой природе ведут себя непредсказуемо. Их активность зависит от сезона, погоды, доступности пищи. Но жёсткий режим — явление нетипичное.

"Такая регулярность — больше свойственна домашним животным или тем, кто живёт рядом с человеком. У медведей это либо результат индивидуальной особенности, либо проявление высокого когнитивного самоконтроля", — поясняет этолог Наталья Черепанова.

Возможные причины "режима"

Исследователи выдвигают несколько гипотез:

Безопасный временной промежуток — возможно, ночью меньше конкуренции и угроз

Привычка, сформированная случайно и закреплённая успехом (еда, комфорт)

Биологические часы, синхронизированные с внешним ритмом (фазы луны, влажность, температура)

Стрессовая адаптация — животное могло пережить травму и "ушло в режим", чтобы снизить тревожность

Медведь, который живёт "по расписанию"

Кедр остаётся полностью диким: не подходит к людям, избегает других животных, не разоряет базы и не выходит к дорогам. Но его поведенческий паттерн — почти машинальный. Даже при непогоде и шквальных ветрах он приходит в "своё время".

"Он живёт как по будильнику. Это вызывает странное ощущение — как будто наблюдаешь за кем-то, кто понял, что такое распорядок", — говорит Мельников.

Что это меняет в науке

Если подобное поведение окажется не исключением, а недооценённой особенностью, это может изменить взгляд на внутренние ритмы и сознательность у диких млекопитающих. Особенно — у крупных хищников, которых традиционно считали непредсказуемыми.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

