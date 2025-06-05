Медведь, который живёт по режиму: хищник с повадками монаха

В одном из заповедников Урала сотрудники заметили странность: крупный бурый медведь стал появляться в одно и то же время — каждую ночь. Он не просто выходит на прогулку, а следует чёткому графику, будто по часам. Спит, ест, обходит территорию и снова исчезает — в одно и то же время, с поразительной регулярностью.
Такое поведение для дикого хищника крайне необычно и сейчас стало объектом серьёзного научного наблюдения.
Медведя по кличке Кедр начали отслеживать ещё в 2021 году — тогда он появился на камерах у ручья неподалёку от туристической тропы. Сперва специалисты считали, что встречи случайны, но затем стало ясно: Кедр приходит строго по расписанию.
"Он появляется около 22:30, обходит одну и ту же зону, садится у реки, иногда пьёт, иногда просто сидит. Примерно в 23:50 уходит обратно в чащу. И это происходит почти без отклонений — уже более года", — рассказывает зоолог Артём Мельников, ведущий наблюдение.
Бурые медведи в дикой природе ведут себя непредсказуемо. Их активность зависит от сезона, погоды, доступности пищи. Но жёсткий режим — явление нетипичное.
"Такая регулярность — больше свойственна домашним животным или тем, кто живёт рядом с человеком. У медведей это либо результат индивидуальной особенности, либо проявление высокого когнитивного самоконтроля", — поясняет этолог Наталья Черепанова.
Исследователи выдвигают несколько гипотез:
Безопасный временной промежуток — возможно, ночью меньше конкуренции и угроз
Привычка, сформированная случайно и закреплённая успехом (еда, комфорт)
Биологические часы, синхронизированные с внешним ритмом (фазы луны, влажность, температура)
Стрессовая адаптация — животное могло пережить травму и "ушло в режим", чтобы снизить тревожность
Кедр остаётся полностью диким: не подходит к людям, избегает других животных, не разоряет базы и не выходит к дорогам. Но его поведенческий паттерн — почти машинальный. Даже при непогоде и шквальных ветрах он приходит в "своё время".
"Он живёт как по будильнику. Это вызывает странное ощущение — как будто наблюдаешь за кем-то, кто понял, что такое распорядок", — говорит Мельников.
Если подобное поведение окажется не исключением, а недооценённой особенностью, это может изменить взгляд на внутренние ритмы и сознательность у диких млекопитающих. Особенно — у крупных хищников, которых традиционно считали непредсказуемыми.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
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