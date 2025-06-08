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Невидимая точка притяжения: птицы совершают один и тот же манёвр — 8 лет подряд

3:15
Зоосфера

В одном из биосферных заповедников Восточной Европы ученые наблюдают поразительное поведение стаи певчих птиц. Каждый год, во время весенней и осенней миграции, они делают одинаковую петлю над одним-единственным деревом. И делают это уже восьмой год подряд.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

Место не уникальное, дерево — обычный клён. Но именно оно стало загадочным "ориентиром", к которому птицы возвращаются снова и снова. Причём не садятся, не кормятся, не гнездятся — только облетают.

Поведение, которое сначала сочли ошибкой

Наблюдение началось случайно. В 2016 году биологи, отслеживающие миграционные маршруты в заповеднике, заметили, что стайка жаворонков делает чёткую, замкнутую дугу над клёном в центральной части леса. Сначала посчитали это временной аномалией — мол, воздушные потоки или препятствия.

Но в 2017 году птицы повторили ту же траекторию. И в 2018. И так — до настоящего времени.

"Они подлетают с юго-запада, делают изящный разворот в форме полукруга прямо над этим деревом — и улетают дальше. Каждый раз точно в этом месте. Даже при изменениях ветра или погодных условий маршрут не меняется", — отмечает орнитолог Дарья Пискарёва, наблюдавшая за этим участком с начала исследования.

Почему именно это дерево

Клён ничем не выделяется: ни формой, ни размером, ни плодами. На нём не было ни гнёзд, ни короеда, ни других видимых биологических факторов, которые могли бы привлекать внимание птиц.

Ученые выдвигают несколько гипотез:

  • Магнитное поле: дерево может находиться в точке с необычным локальным электромагнитным отклонением, которое воспринимается птицами

  • Акустический ориентир: в этом месте может образовываться уникальный акустический профиль, помогающий в навигации

  • Передающаяся модель поведения: птицы, обучающиеся у старших, перенимают маршрут как часть миграционного "кода"

  • Старое гнездовье: возможно, много лет назад здесь находилось важное гнездование, и траектория закрепилась в поколениях

Что делает эту историю уникальной

Миграционные маршруты птиц редко сохраняются с такой точностью на локальном уровне. Обычно это ориентиры большого масштаба: реки, горные гряды, берега. Но в данном случае объект — одно конкретное дерево.

"Это говорит о том, что птицы способны запоминать микромаркеры в окружающей среде с поразительной точностью. В их восприятии это дерево может быть как дорожный указатель для нас", — комментирует гогнитивный эколог Франтишек Волны.

Что будет дальше

Учёные планируют изучить почву, корневую систему и даже атмосферные показатели в зоне вокруг дерева. Также разрабатывается проект по установке ультразвуковых микрофонов и датчиков магнитного поля.

А пока — птицы продолжают свой странный ритуал. Каждый сезон, без исключения.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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