Сколько кошачьих пород признали в мире — и что из этого исключили

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сколько всего пород кошек? Простой вопрос, на который не существует одного ответа. Разные организации называют разные цифры — и у каждой на это свои причины.

Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Кошка голубая русская

Почему цифры не совпадают

TICA насчитывает 73 породы

FIFe признаёт 48

CFA — только 45

Разница объясняется подходами. Одни объединяют родственные породы, другие, наоборот, делят по малейшим признакам. Добавьте к этому разные стандарты здоровья и поведения — и получим несогласие даже среди крупнейших фелинологических организаций.

Например, в 2018 году CFA признала только две новые породы: койотоподобного ликой и белоснежного кхао-мани.

Домашние коты — тоже с породными корнями

Многие думают, что если кошка — не "чистокровная", значит, породы у неё нет. На самом деле, даже обычный метис может нести черты аборигенной породы - той, что сформировалась естественным путём на определённой территории. Вот несколько таких пород:

Сибирская — выносливая, не любит одиночество, шерсть не сваливается и не вызывает аллергии.

Курильский бобтейл — короткий хвост-помпон, любовь к воде и высоте.

Тайская — ласковее и спокойнее сиамской.

Донской сфинкс и петерболд — бесшёрстные и общительные, возникли в результате естественной мутации.

Турецкий ван — пловец и активист, но без навязчивости.

Турецкая ангора — умная и наблюдательная, с "чирикающим" голосом.

Корат — символ удачи из Таиланда, разговорчив и предан.

Сиамская — древняя и почитаемая, жила при дворцах.

Уральский рекс — кудрявая шёрстка без жёстких волос.

Русская голубая — интеллигентная, тихая и очень преданная.

Каждая из этих пород не просто декоративна — у неё есть поведенческие и физиологические особенности, сформированные веками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



