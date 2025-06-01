Сколько кошачьих пород признали в мире — и что из этого исключили

Сколько всего пород кошек? Простой вопрос, на который не существует одного ответа. Разные организации называют разные цифры — и у каждой на это свои причины.
TICA насчитывает 73 породы
FIFe признаёт 48
CFA — только 45
Разница объясняется подходами. Одни объединяют родственные породы, другие, наоборот, делят по малейшим признакам. Добавьте к этому разные стандарты здоровья и поведения — и получим несогласие даже среди крупнейших фелинологических организаций.
Например, в 2018 году CFA признала только две новые породы: койотоподобного ликой и белоснежного кхао-мани.
Многие думают, что если кошка — не "чистокровная", значит, породы у неё нет. На самом деле, даже обычный метис может нести черты аборигенной породы - той, что сформировалась естественным путём на определённой территории. Вот несколько таких пород:
Сибирская — выносливая, не любит одиночество, шерсть не сваливается и не вызывает аллергии.
Курильский бобтейл — короткий хвост-помпон, любовь к воде и высоте.
Тайская — ласковее и спокойнее сиамской.
Донской сфинкс и петерболд — бесшёрстные и общительные, возникли в результате естественной мутации.
Турецкий ван — пловец и активист, но без навязчивости.
Турецкая ангора — умная и наблюдательная, с "чирикающим" голосом.
Корат — символ удачи из Таиланда, разговорчив и предан.
Сиамская — древняя и почитаемая, жила при дворцах.
Уральский рекс — кудрявая шёрстка без жёстких волос.
Русская голубая — интеллигентная, тихая и очень преданная.
Каждая из этих пород не просто декоративна — у неё есть поведенческие и физиологические особенности, сформированные веками.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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