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Сколько кошачьих пород признали в мире — и что из этого исключили

2:04
Зоосфера

Сколько всего пород кошек? Простой вопрос, на который не существует одного ответа. Разные организации называют разные цифры — и у каждой на это свои причины.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Почему цифры не совпадают

  • TICA насчитывает 73 породы

  • FIFe признаёт 48

  • CFA — только 45

Разница объясняется подходами. Одни объединяют родственные породы, другие, наоборот, делят по малейшим признакам. Добавьте к этому разные стандарты здоровья и поведения — и получим несогласие даже среди крупнейших фелинологических организаций.

Например, в 2018 году CFA признала только две новые породы: койотоподобного ликой и белоснежного кхао-мани.

Домашние коты — тоже с породными корнями

Многие думают, что если кошка — не "чистокровная", значит, породы у неё нет. На самом деле, даже обычный метис может нести черты аборигенной породы - той, что сформировалась естественным путём на определённой территории. Вот несколько таких пород:

  • Сибирская — выносливая, не любит одиночество, шерсть не сваливается и не вызывает аллергии.

  • Курильский бобтейл — короткий хвост-помпон, любовь к воде и высоте.

  • Тайская — ласковее и спокойнее сиамской.

  • Донской сфинкс и петерболд — бесшёрстные и общительные, возникли в результате естественной мутации.

  • Турецкий ван — пловец и активист, но без навязчивости.

  • Турецкая ангора — умная и наблюдательная, с "чирикающим" голосом.

  • Корат — символ удачи из Таиланда, разговорчив и предан.

  • Сиамская — древняя и почитаемая, жила при дворцах.

  • Уральский рекс — кудрявая шёрстка без жёстких волос.

  • Русская голубая — интеллигентная, тихая и очень преданная.

Каждая из этих пород не просто декоративна — у неё есть поведенческие и физиологические особенности, сформированные веками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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