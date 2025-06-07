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Каждое утро — без причины: лиса возвращается к ручью, чтобы просто смотреть

Зоосфера

В лесной зоне Карелии лесники начали замечать странное поведение дикой лисы. Она приходит к одному и тому же ручью — каждый день, в одно и то же время — и… просто смотрит в воду. Не охотится, не пьёт, не играет. Сидит и внимательно вглядывается в течение, будто ждёт чего-то.

Лиса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лиса

Поначалу это списали на случайность. Но потом — на привычку. А теперь уже изучают как загадочное поведенческое явление.

Камеры подтвердили: она делает это ежедневно

Сотрудники местного лесничества установили камеру, чтобы убедиться, что лиса действительно возвращается. И получили подтверждение: каждое утро, около 9:00, животное приходит к одному и тому же месту на берегу, садится на задние лапы и наблюдает за водой в течение 30-60 минут.

"Она ведёт себя почти по-человечески. Сидит спокойно, глядит в воду, иногда наклоняет голову, будто размышляет. Никогда не ловит рыбу, хотя ручей богат форелью. Даже птиц не гоняет. Просто… сидит", — рассказывает лесничий Николай Белых, который первым заметил необычную гостью.

Что говорят зоологи

Такое поведение действительно выбивается из привычного репертуара лис. Обычно у воды они действуют быстро: пьют, охотятся, переходят. Длительное пребывание без видимой активности — редкость.

"Есть вероятность, что это — результат сложной ассоциативной памяти. Возможно, когда-то именно в этом месте лиса получила пищу или убежище, и теперь её мозг "вознаграждает” возвращение сюда. Но столь длительное неподвижное наблюдение — феномен само по себе", — объясняет зоолог Марина Руднева, специалист по поведенческой экологии.

Возможные объяснения

Учёные выдвигают несколько гипотез:

  • Охота в режиме "засады” — лиса может ждать определённого вида добычи, появляющегося в определённое время

  • Привязанность к месту из прошлого опыта — возможно, здесь находилось логово, еда или другой значимый объект

  • Сенсорная стимуляция — движение воды, бликов и звуков может вызывать эффект лёгкой медитации у животного

  • Атипичное поведение — как проявление уникальных когнитивных особенностей или даже "пережитого" стресса

Поведение, похожее на… созерцание

Хотя наука избегает слов вроде "размышления" или "созерцания" применительно к животным, всё больше данных говорит о том, что некоторые виды способны на немотивированную сосредоточенность, похожую на медитативную паузу.

"Мы не знаем, что именно происходит в её голове. Но сама последовательность действий — добровольная, повторяющаяся, без выгоды — делает это поведение уникальным", — подчёркивает Руднева.

Лиса продолжает приходить

На момент последнего наблюдения лиса по-прежнему каждый день посещает ручей. Исследователи усилили наблюдение, чтобы зафиксировать больше деталей. Сейчас ведутся обсуждения по установке GPS-ошейника, если получится безопасно отследить животное.

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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