Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок

Если кошка вдруг решает перенести своих котят, первым она возьмёт не случайного малыша, а самого перспективного. И делает это не по наитию, а по жёстким внутренним критериям.
Уличные, дворовые и вольновыгульные кошки часто переносят выводок, когда котятам около месяца. Причины — от недостатка еды до опасностей на старом месте. Часто мать перемещает малышей ближе к источнику пищи, чтобы они начали есть самостоятельно. Но бывает, что нужно срочно спасать потомство.
Первый котёнок — не просто счастливчик. Это обычно самый развитый малыш:
рождается первым;
крупнее братьев и сестёр;
быстрее пробирается к молоку;
первым открывает глаза и встаёт на лапы;
первым встречает маму с охоты и активнее ест.
Он получает больше питания, быстрее растёт и увереннее держится на лапах. И именно ему мать доверяет остаться одному на новом месте, пока возвращается за остальными.
Такой котёнок должен быть:
смелым - чтобы не испугаться незнакомой обстановки;
выносливым - возможно, часть пути придётся пройти самому;
умным и спокойным - чтобы не выдать себя и дождаться мать.
Если на улице холодно, важна и густая шерсть, чтобы не замёрзнуть в одиночку. Мама не может рисковать лучшим — она сначала спасает того, кто даёт наибольшую надежду на выживание. А уж потом переносит остальных — по мере убывания крепости и шансов.
Тут всё иначе. В уютной квартире нет опасностей, и перенос из одного угла в другой — не повод для стратегического выбора. Поэтому "домашние тесты", где проверяют, какого котёнка мама выберет первым, не всегда работают — просто нет реального давления и угрозы.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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