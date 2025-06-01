Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка вдруг решает перенести своих котят, первым она возьмёт не случайного малыша, а самого перспективного. И делает это не по наитию, а по жёстким внутренним критериям.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

На улице — как на фронте

Уличные, дворовые и вольновыгульные кошки часто переносят выводок, когда котятам около месяца. Причины — от недостатка еды до опасностей на старом месте. Часто мать перемещает малышей ближе к источнику пищи, чтобы они начали есть самостоятельно. Но бывает, что нужно срочно спасать потомство.

Кто становится "первым номером"

Первый котёнок — не просто счастливчик. Это обычно самый развитый малыш:

рождается первым;

крупнее братьев и сестёр;

быстрее пробирается к молоку;

первым открывает глаза и встаёт на лапы;

первым встречает маму с охоты и активнее ест.

Он получает больше питания, быстрее растёт и увереннее держится на лапах. И именно ему мать доверяет остаться одному на новом месте, пока возвращается за остальными.

Какие качества особенно важны

Такой котёнок должен быть:

смелым - чтобы не испугаться незнакомой обстановки;

выносливым - возможно, часть пути придётся пройти самому;

умным и спокойным - чтобы не выдать себя и дождаться мать.

Если на улице холодно, важна и густая шерсть, чтобы не замёрзнуть в одиночку. Мама не может рисковать лучшим — она сначала спасает того, кто даёт наибольшую надежду на выживание. А уж потом переносит остальных — по мере убывания крепости и шансов.

А что с домашними

Тут всё иначе. В уютной квартире нет опасностей, и перенос из одного угла в другой — не повод для стратегического выбора. Поэтому "домашние тесты", где проверяют, какого котёнка мама выберет первым, не всегда работают — просто нет реального давления и угрозы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

