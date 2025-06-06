Спустя 12 лет она вернулась: сова нашла то самое дерево, где родилась

В одном из лесных уголков Восточной Европы произошёл случай, который учёные сравнивают с настоящим чудом. Сова, помеченная кольцом более десяти лет назад, вернулась к тому самому дереву, где родилась и вылетела из гнезда. Спустя 12 лет и сотни километров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сова

Как она нашла дорогу обратно — вопрос, на который пока нет окончательного ответа.

Метка, которую уже давно считали потерянной

В 2012 году сотрудники орнитологического центра пометили птенцов неясыти — вида сов, широко распространённых в умеренных широтах. Одна из них — самка с номером K-884 — с тех пор не появлялась в зоне наблюдений. Считалось, что она погибла или мигрировала навсегда.

И вдруг, летом 2024 года, на том же старом дубе, уже частично засохшем, камеры фиксируют взрослую сову — с той самой меткой.

"Когда мы проверили снимки, у нас перехватило дыхание. Это была именно она. Не просто в том же лесу — а на том же дереве. Как она его нашла после стольких лет — остаётся загадкой", — говорит орнитолог Елена Сыромятникова, принимавшая участие в кольцевании.

Что известно о навигации сов

Совы обладают феноменальной памятью на местность. Они запоминают расположение деревьев, источников пищи, укрытий — и могут ориентироваться по звёздам, магнитному полю Земли и даже запаху почвы.

Но вернуться к конкретному дереву спустя 12 лет — это уже не просто ориентация. Это — память.

"Это поведение выходит за рамки инстинктов. Оно указывает на долговременную пространственную память. То есть сова запомнила место — и хранила эту информацию всю жизнь", — считает специалист по миграции птиц Марек Влодарчик.

Почему именно это дерево

Интересно, что дуб, на который вернулась сова, уже почти не пригоден для гнезда: его верхушка сломана, в дупле гнездятся белки. Но сова продолжает возвращаться именно туда — как будто что-то связывает её с этим местом.

"Это может быть эмоциональный якорь. Некоторые птицы действительно проявляют привязанность к месту, как к "точке происхождения”", — поясняет Сыромятникова.

Что это значит для науки

Этот случай может изменить представления о когнитивных способностях сов и других хищных птиц. До сих пор считалось, что долговременная память у них ограничена рамками территориального сезона. Но K-884 доказала обратное.

Сейчас учёные следят за ней через камеры и планируют изучить, будет ли она пытаться завести потомство в знакомом месте.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов.

