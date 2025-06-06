Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно
Мушкетёр с дедовскими привычками: Анфиса Чехова раскрыла особенности характера своего возлюбленного
Как выбрать чемодан, который понравится и вам, и авиакомпаниям
Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов
Российские туристы выдохнули: Таиланд не изменит правила въезда в 2025 году – детали
Меньше тона, больше сияния: секреты лёгкого макияжа в зрелом возрасте
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Хитрость, которую знали ещё бабушки: клубника растёт, как на дрожжах
Разбил фару — плачь в салоне: как выросли цены на запчасти к иномаркам в мае

Спустя 12 лет она вернулась: сова нашла то самое дерево, где родилась

Зоосфера

В одном из лесных уголков Восточной Европы произошёл случай, который учёные сравнивают с настоящим чудом. Сова, помеченная кольцом более десяти лет назад, вернулась к тому самому дереву, где родилась и вылетела из гнезда. Спустя 12 лет и сотни километров.

Сова
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сова

Как она нашла дорогу обратно — вопрос, на который пока нет окончательного ответа.

Метка, которую уже давно считали потерянной

В 2012 году сотрудники орнитологического центра пометили птенцов неясыти — вида сов, широко распространённых в умеренных широтах. Одна из них — самка с номером K-884 — с тех пор не появлялась в зоне наблюдений. Считалось, что она погибла или мигрировала навсегда.

И вдруг, летом 2024 года, на том же старом дубе, уже частично засохшем, камеры фиксируют взрослую сову — с той самой меткой.

"Когда мы проверили снимки, у нас перехватило дыхание. Это была именно она. Не просто в том же лесу — а на том же дереве. Как она его нашла после стольких лет — остаётся загадкой", — говорит орнитолог Елена Сыромятникова, принимавшая участие в кольцевании.

Что известно о навигации сов

Совы обладают феноменальной памятью на местность. Они запоминают расположение деревьев, источников пищи, укрытий — и могут ориентироваться по звёздам, магнитному полю Земли и даже запаху почвы.

Но вернуться к конкретному дереву спустя 12 лет — это уже не просто ориентация. Это — память.

"Это поведение выходит за рамки инстинктов. Оно указывает на долговременную пространственную память. То есть сова запомнила место — и хранила эту информацию всю жизнь", — считает специалист по миграции птиц Марек Влодарчик.

Почему именно это дерево

Интересно, что дуб, на который вернулась сова, уже почти не пригоден для гнезда: его верхушка сломана, в дупле гнездятся белки. Но сова продолжает возвращаться именно туда — как будто что-то связывает её с этим местом.

"Это может быть эмоциональный якорь. Некоторые птицы действительно проявляют привязанность к месту, как к "точке происхождения”", — поясняет Сыромятникова.

Что это значит для науки

Этот случай может изменить представления о когнитивных способностях сов и других хищных птиц. До сих пор считалось, что долговременная память у них ограничена рамками территориального сезона. Но K-884 доказала обратное.

Сейчас учёные следят за ней через камеры и планируют изучить, будет ли она пытаться завести потомство в знакомом месте.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё
Садоводство, цветоводство
Не даёт перу упасть и луковице усохнуть — ложка, которая решит всё Аудио 
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Сводка с фронта: в медиабригаду ВСУ срочно требуется свежее мясо, наступление ВС РФ на Сумы Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Картофельная пицца с анчоусами и каперсами: оригинально, сытно и неожиданно вкусно
Мушкетёр с дедовскими привычками: Анфиса Чехова раскрыла особенности характера своего возлюбленного
Как выбрать чемодан, который понравится и вам, и авиакомпаниям
Икарус-280: советский любимец среди сочленённых автобусов
Российские туристы выдохнули: Таиланд не изменит правила въезда в 2025 году – детали
Меньше тона, больше сияния: секреты лёгкого макияжа в зрелом возрасте
Антарктида удивила снова: гигантская структура, которая не может быть природной
Спустя 12 лет она вернулась: сова нашла то самое дерево, где родилась
Хитрость, которую знали ещё бабушки: клубника растёт, как на дрожжах
Разбил фару — плачь в салоне: как выросли цены на запчасти к иномаркам в мае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.