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Каждый вечер он смотрит на закат: поведение лемура поставило учёных в тупик

3:10
Зоосфера

На острове Мадагаскар, среди лиан и пыльных тропических деревьев, учёные заметили нечто странное. Один и тот же лемур, живущий в охраняемой зоне, каждый вечер поднимается на ветку, смотрит на закат — и замирает. Не на секунду, а на несколько минут. Он не ест, не зовёт сородичей, не оглядывается. Просто смотрит.

Лемур
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лемур

Сначала исследователи посмеялись. Потом — зафиксировали. Теперь — всерьёз изучают.

Случайное поведение или осознанный ритуал

Лемур принадлежит к виду Propithecus verreauxi, известному своим прямохождением и прыгучестью. Но поведение конкретного самца, получившего кличку Саро, не укладывается ни в одну известную категорию.

"Каждый день — за 10-15 минут до захода солнца — Саро поднимается на ту же самую ветку. Он садится, вытягивает тело вверх и поворачивает морду точно в сторону заката. Он не издаёт звуков, не взаимодействует с другими. Это выглядит почти медитативно", — рассказывает приматолог Эдгар Ломбард, наблюдающий за группой лемуров.

Что говорят учёные

Такое поведение может быть проявлением:

  • Чувствительности к свету и температуре — животное интуитивно ощущает конец дня

  • Фиксации на конкретной визуальной точке — возможно, он наблюдает за насекомыми или другими объектами

  • Социального сигнала — молчаливый жест завершения активности дня

  • Привычки, перешедшей в ритуал — у приматов это не редкость

Но самое интригующее — стабильность поведения. Саро не пропустил ни одного вечера за три месяца наблюдений.

"Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что животные совершают действия, которые выходят за рамки выживания. Это могут быть зачатки созерцания, эмоциональной разрядки или даже зачатки "времени для себя”", — поясняет когнитивный этолог Джоанна Мейсон.

У других лемуров — ничего подобного

Ни один другой лемур из группы не повторяет поведение Саро. Некоторые интересуются им, но не присоединяются. Это не стадный жест и не результат дрессировки. Саро свободен, живёт в дикой зоне, не взаимодействует с людьми.

Учёные начали изучать биометрию лемура: замеры пульса, активности мозга (по остаточным данным), режим питания. Пока — никаких отклонений. Он абсолютно здоров. Просто… каждый вечер смотрит на солнце, как будто понимает, что оно уходит.

Может ли это быть эмоцией

Хотя наука пока осторожна в терминологии, всё больше специалистов говорят о формирующемся "эмоциональном поведении” у приматов. И Саро может оказаться не исключением, а первым зафиксированным примером естественного, немотивированного ритуала созерцания у дикого животного.

"Может быть, он просто любит смотреть на свет. Может — чувствует, как заканчивается день. Но в этой привычке есть что-то удивительно человеческое", — говорит Ломбард.

Уточнения

Лемурообра́зные (лат. Lemuriformes), или лему́ры, — инфраотряд приматов из подотряда полуобезьян (Strepsirrhini), эндемичный для Мадагаскара и близлежащих к нему Коморских островов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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