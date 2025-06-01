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Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину

2:18
Зоосфера

Большинство кошек, попав к доброму и терпеливому человеку, рано или поздно начинают доверять. Одни быстрее, другие медленнее — но почти все мурлыки откликаются на любовь. Почти.

Глаза кошки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаза кошки

Потому что есть один случай, когда кошка не сможет подружиться с человеком. И это не потому, что вы что-то делаете не так.

Почему кошка может не идти на контакт

В отличие от собак, которые могут быть преданы даже грубому хозяину, кошки — существа независимые. Им важно чувствовать себя в безопасности. Они не потерпят рядом человека, который вызывает тревогу, даже неосознанно.

Иногда кошки, особенно подобранные на улице или из приюта, адаптируются к дому быстро. Но бывают случаи, когда животное боится и прячется неделями. Это нормально — нужна адаптация, ласковый голос, вкусняшки, уважение к личным границам.

Но если и через несколько месяцев кошка всё ещё шарахается от хозяина, не даёт к себе подойти, не ест в его присутствии и нервно мяукает — возможно, причина глубже.

Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть

Такое поведение может быть связано с травматичной ассоциацией. Иногда человек случайно напоминает прежнего обидчика — голосом, телосложением, движениями. А кошки прекрасно запоминают плохое. Для них это не просто новое лицо, а повторение боли, стресса и угрозы.

Мурлыка не понимает, что перед ней совсем другой человек. Для неё всё говорит об опасности.

Что можно сделать

  • Попробовать передать заботу о питомце другому человеку хотя бы на время — если поведение меняется, дело точно в ассоциации.

  • Работать с кошачьим психологом.

  • Не навязываться, дать кошке максимум спокойствия, но без изоляции.

  • Иногда — отпустить ситуацию. Кошка может никогда не стать ласковой, и в этом тоже придётся искать баланс.

А если дело не в травме

Некоторые кошки просто не любят обнимашек и сидение на руках. Они могут проявлять привязанность по-своему: лечь рядом, спать в одной комнате, показать животик. Это тоже любовь — просто в кошачьем стиле.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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