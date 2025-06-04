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Каждую ночь он таскает камни на вершину холма: енот, которого не может понять наука

Зоосфера

В одном из заповедников Северной Америки скрывается ночной обитатель, поведение которого поставило в тупик даже опытных зоологов. Каждую ночь енот поднимается на холм — не за едой и не прячась от хищников. Он носит с собой камни, один за другим, и складывает их в груду. Уже больше месяца. Зачем — никто не понимает.

Енот
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Енот

Всё началось с загадочных следов

Сотрудники парка в Висконсине заметили, что на вершине одного из холмов регулярно появляется новая куча камней. Сначала думали на людей, затем — на бурого медведя, но ночные камеры показали: это делает енот. Один и тот же, каждую ночь, с завидной настойчивостью.

"Он берёт один камень, тащит его в зубах или передними лапами вверх по склону — и аккуратно кладёт на уже существующую кучу. Потом возвращается за следующим. Камни все разные по размеру, некоторые — тяжёлые. Повторяет это до четырёх раз за ночь", — рассказывает зоолог Джоанн Миллер, первая изучившая запись.

Поведение, которому нет аналогов

Еноты известны умом и ловкостью, но подобное поведение не вписывается ни в одну известную модель. Это не строительство норы, не поиски пищи и не брачный ритуал.

"Мы не видели ничего подобного у енотов или других млекопитающих. Единственное сравнение — действия воронов, которые иногда создают "игровые” конструкции. Но тут всё гораздо сложнее: последовательность, точка сбора, регулярность — всё говорит о цели", — подчёркивает когнитивный этолог Оливер Сандерс.

Что это может быть

Учёные выдвинули несколько гипотез:

  • Поведенческое отклонение — возможно, енот получил травму или пережил стресс, и ритуал помогает ему справиться с тревогой

  • Формирование территориального маркера — каменная куча может работать как знак, оставляющий запах лап и желез

  • Интеллектуальное поведение — зачатки абстрактного действия, аналогичные "играм" у приматов и дельфинов

  • Воспоминание или ассоциация — возможно, именно на этой вершине раньше была нора, пища или событие, которое зверь "повторяет"

Пока — больше вопросов, чем ответов

Исследование продолжается: учёные установили дополнительные камеры, отслеживают маршруты енота и начали собирать образцы с места. Пока животное не перестаёт "строить" — его груда камней уже превышает 40 предметов.

"Иногда животные совершают действия, которые нам не понять. Это напоминает нам, что у природы всегда есть тайны, и разум — не только человеческая привилегия", — говорит Миллер.

Уточнения

Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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