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Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать

2:53
Зоосфера

Горные леса никогда не бывают по-настоящему тихими. Там всегда звучат крики птиц, щебетание, шелест крыльев. Но в одном регионе Азии учёные зафиксировали поразительное явление: с приближением определённого животного птицы замолкают. Все — сразу. И это не хищник.

Птицы на ветке
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птицы на ветке

Феномен настолько сбил биологов с толку, что исследование поведенческой реакции птиц пришлось начинать с нуля.

Необычная тишина, которую заметили не сразу

Исследования велись в предгорьях Непала, где группа орнитологов изучала сезонные крики скворцов и певчих дроздов. Однажды оборудование начало фиксировать резкое снижение звуковой активности в лесу. Причём повторяющееся - и строго в определённые моменты.

"Сначала мы подумали, что это ошибка приборов. Но потом услышали своими ушами: вся птица как будто выключалась. Без крика, без предупреждения. Возвращалась только через несколько минут", — рассказывает орнитолог доктор Мира Дас.

Тишина совпадала с появлением одного единственного зверя — таинственного гурала, горного копытного, похожего на небольшую серну.

Кто он такой и почему его боятся

Гурал — травоядное животное, внешне безобидное. Он не охотится и не нападает. Но при его приближении весь лес будто замирает. Учёные наблюдали, как птицы прерывают песни, не взлетают, не перекликаются — просто молчат.

"Это не страх в привычном смысле. Вероятно, гурал несёт с собой сигнал, который воспринимается птицами как угроза. Возможно, это запах, инфразвук или вибрация почвы, которую улавливают лапками даже те, кто не видит зверя", — поясняет зоопсихолог Алекс Хан, анализирующий поведение лесных видов.

Что говорит наука

Хотя гуралы не агрессивны, они обладают мощными потовыми железами и уникальным запахом. Предполагается, что этот запах для птиц может ассоциироваться с крупным хищником — например, леопардом, который охотится в тех же местах и использует подобные укрытия.

Также рассматривается гипотеза, что гурал издаёт инфразвуковые колебания, не слышимые людьми, но способные оказывать влияние на поведение животных.

Почему это важно

Такие реакции — не просто курьёз. Они могут раскрыть, как именно работает система раннего предупреждения у животных. А главное — показать, насколько тонко птицы чувствуют окружающую среду.

"Для них тишина — способ выжить. Если кто-то внезапно вызывает такую реакцию — он точно играет важную роль в экосистеме, даже если сам не подозревает об этом", — подчёркивает доктор Дас.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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