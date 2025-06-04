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Положили тело под листья и молчали: приматы провели ритуал, которого не должны знать

2:46
Зоосфера

До недавнего времени считалось, что ритуальное поведение — удел исключительно человека. Но новая находка в джунглях Юго-Восточной Азии может изменить наше представление о границах разума. Группа приматов не просто скорбит о мёртвом сородиче — они начали его хоронить.

Обезьяны
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьяны

Учёные фиксируют это впервые в истории наблюдений.

Камеры зафиксировали невозможное

Исследователи из международной группы приматологов, проводившие полевые наблюдения в заповеднике в Лаосе, обнаружили необычную активность среди стаи макак. После гибели одной из самок стая не покинула тело, как обычно бывает, а начала делать что-то, напоминающее похоронный ритуал.

"Сначала они сидели возле тела в полной тишине. Потом одна за другой начали приносить листья, ветки и покрывать ими тело. Некоторые особи делали это крайне аккуратно, будто старались ничего не повредить", — рассказывает приматолог доктор Карлос Мендес, один из очевидцев.

Процесс занял почти два часа. После чего стая ушла — оставив тело полностью прикрытым.

Поведение, которое выходит за рамки

Обычно приматы проявляют признаки скорби — могут обнюхивать тело, сидеть рядом или даже носить его с собой несколько дней. Но активное укрытие тела растительным материалом ранее не наблюдалось ни у одного вида в дикой природе.

"Это нельзя назвать захоронением в человеческом смысле, но это очень близко. Поведение продуманное, последовательное и явно не инстинктивное. Оно похоже на зачатки ритуала — а это важный когнитивный порог", — отмечает гогнитивный биолог Элеонора Саттон.

Возможно ли, что обезьяны чувствуют смерть как мы

Вопрос, способна ли обезьяна осознавать смерть, давно остаётся в центре споров. Но такие наблюдения дают новые аргументы в пользу того, что эмоциональная реакция и осознанность утраты у приматов развиты куда сильнее, чем предполагалось.

Некоторые особи после "погребения" продолжали возвращаться на то же место, сидели там в одиночестве, а одна — несколько раз "обновляла" укрытие листьями.

Что это значит для науки

Если подобное поведение повторится и будет зафиксировано у других групп приматов, это может стать переломным моментом в понимании границ животного сознания. Учёные уже начали пересматривать классификации поведения, ранее считавшегося исключительно человеческим.

"Мы на пороге важного открытия. Возможно, мы больше не можем говорить, что ритуалы — это только наша прерогатива", — подчёркивает доктор Мендес.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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