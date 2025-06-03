Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В дикой природе нечасто встретишь существо, которое пугает даже медведей. Но в одном из северных регионов России зафиксирован именно такой случай: огромный лось, поведение и размеры которого выбиваются из всех известных норм, заставляет даже хищников менять маршрут.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось

Камеры поймали нечто необъяснимое

Сначала это была просто легенда. Местные охотники рассказывали о "чудо-лосе", который ломает деревья, как спички, и рычит так, что даже бурый медведь разворачивается и уходит. Но всё изменилось, когда автоматическая камера в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировала гигантскую фигуру с необычно массивными рогами и бледной окраской.

"Это действительно лось, но его рост в холке превышает два с половиной метра — на 40 см выше среднего. У него невероятно длинные ноги, широкий лоб, и, что самое странное, он проявляет агрессию к другим крупным животным", — комментирует зоолог Артём Седов, анализировавший кадры.

Необычное поведение — признак мутации

Помимо размеров, лось отличается и своей манерой поведения. Он не избегает хищников — а напротив, сам идёт в их сторону. Несколько раз наблюдали, как он отогнал медведей от туш падали, что само по себе почти невероятно.

"Это может быть результатом гормонального сбоя или редкой мутации. Повышенный уровень тестостерона у некоторых самцов приводит к постоянной агрессии — даже вне брачного сезона. В сочетании с колоссальными размерами — это делает такого лося крайне опасным", — предполагает биолог Елена Рябинина.

Почему он такой огромный

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений:

Мутация гормонального роста

Ранее неучтённая популяция лосей с уклоном в гигантизм

Пищевые особенности региона — избыток питательных веществ, влияющих на развитие

Отсутствие конкуренции — позволяет одному виду доминировать и разрастаться

Что дальше

Экспедиционная группа уже готовит план для безопасного наблюдения за лосем. Их цель — установить его примерный возраст, повадки и влияние на экосистему региона.

"Мы имеем дело не просто с крупным животным, а с потенциальным супердоминирующим видом. И нам важно понять, случай это или начало новой ветви эволюции", — подытожил эколог Павел Юдин.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

