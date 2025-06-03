Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Француженка в шоке: как любимый русскими Нячанг разрушает мечты европейских путешественников
На Украине пригрозили: удары по российским базам — не разовая акция
Вода уже тёплая, но купаться нельзя: какие водоёмы несут опасность летом
Обещают деньги за набор текста — а потом исчезают: новая схема развода
Секрет гибкости и быстрого восстановления — устройство, которое успешно переключает тело на восстановление
Вложил 100 тысяч — получил 1,9 миллиона: неожиданный сценарий для терпеливых инвесторов
Банки начали резкое снижение ставок: что произойдёт с вкладами уже в июне
Погасли улицы и школы: что известно о мощном отключении света в Запорожской области
Защищаете лицо каждый день? Возможно, делаете это зря

Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы

2:32
Зоосфера

В дикой природе нечасто встретишь существо, которое пугает даже медведей. Но в одном из северных регионов России зафиксирован именно такой случай: огромный лось, поведение и размеры которого выбиваются из всех известных норм, заставляет даже хищников менять маршрут.

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

Камеры поймали нечто необъяснимое

Сначала это была просто легенда. Местные охотники рассказывали о "чудо-лосе", который ломает деревья, как спички, и рычит так, что даже бурый медведь разворачивается и уходит. Но всё изменилось, когда автоматическая камера в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировала гигантскую фигуру с необычно массивными рогами и бледной окраской.

"Это действительно лось, но его рост в холке превышает два с половиной метра — на 40 см выше среднего. У него невероятно длинные ноги, широкий лоб, и, что самое странное, он проявляет агрессию к другим крупным животным", — комментирует зоолог Артём Седов, анализировавший кадры.

Необычное поведение — признак мутации

Помимо размеров, лось отличается и своей манерой поведения. Он не избегает хищников — а напротив, сам идёт в их сторону. Несколько раз наблюдали, как он отогнал медведей от туш падали, что само по себе почти невероятно.

"Это может быть результатом гормонального сбоя или редкой мутации. Повышенный уровень тестостерона у некоторых самцов приводит к постоянной агрессии — даже вне брачного сезона. В сочетании с колоссальными размерами — это делает такого лося крайне опасным", — предполагает биолог Елена Рябинина.

Почему он такой огромный

Ученые рассматривают несколько возможных объяснений:

  • Мутация гормонального роста

  • Ранее неучтённая популяция лосей с уклоном в гигантизм

  • Пищевые особенности региона — избыток питательных веществ, влияющих на развитие

  • Отсутствие конкуренции — позволяет одному виду доминировать и разрастаться

Что дальше

Экспедиционная группа уже готовит план для безопасного наблюдения за лосем. Их цель — установить его примерный возраст, повадки и влияние на экосистему региона.

"Мы имеем дело не просто с крупным животным, а с потенциальным супердоминирующим видом. И нам важно понять, случай это или начало новой ветви эволюции", — подытожил эколог Павел Юдин.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью
Еда и рецепты
Когда нет времени, но хочется вкусно поесть — пробуйте этот салат с фасолью Аудио 
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Авто
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Для нападения на Крым. ГУР Украины формирует новое подразделение с участием экс-заключённых Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Француженка в шоке: как любимый русскими Нячанг разрушает мечты европейских путешественников
На Украине пригрозили: удары по российским базам — не разовая акция
Вода уже тёплая, но купаться нельзя: какие водоёмы несут опасность летом
Обещают деньги за набор текста — а потом исчезают: новая схема развода
Секрет гибкости и быстрого восстановления — устройство, которое успешно переключает тело на восстановление
Вложил 100 тысяч — получил 1,9 миллиона: неожиданный сценарий для терпеливых инвесторов
Банки начали резкое снижение ставок: что произойдёт с вкладами уже в июне
Погасли улицы и школы: что известно о мощном отключении света в Запорожской области
Защищаете лицо каждый день? Возможно, делаете это зря
Цветёт с весны до осени без выходных: всё, что понадобилось, — капля йода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.