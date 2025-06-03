Он мог править в стае, но выбрал одиночество: поведение волка нарушило законы природы

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Волки — одни из самых социальных хищников на планете. Их жизнь строится на взаимодействии, иерархии и охоте в команде. Но в одном из лесных заповедников зафиксировано поведение, которое идёт вразрез с природной программой: взрослый волк добровольно покинул стаю и начал жить в одиночку.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волк

Это не изгнание и не травма — а осознанный выбор. И учёные пока не могут дать однозначного объяснения.

Как всё началось: заметили по следам

Наблюдения велись в национальном парке на территории Восточной Европы. Сначала специалисты обратили внимание на необычные следы: волк двигался в одиночку, но по "маршрутам", где обычно охотятся стаи. Лесные камеры подтвердили: крупный самец избегает сородичей, ночует в одиночку и охотится без поддержки.

"Мы сначала думали, что это волк-изгнанник, которому не удалось закрепиться в стае. Но после изучения данных стало ясно: он сам ушёл — и довольно успешно охотится. Это крайне необычно", — рассказывает зоолог Алексей Морозов, руководивший мониторингом.

Почему это редкость

Волки существуют благодаря коллективной стратегии. В стае — безопасность, добыча, размножение. Одиночка в природе почти всегда обречён. Но не в этом случае.

"Это поведение выходит за рамки типичного. Возможно, у него была конфликтная ситуация в стае, или, наоборот, он оказался настолько сильным, что способен обеспечить себя без помощи. Мы почти не видим таких сценариев в дикой природе", — объясняет этолог Мария Юганова.

Он действительно справляется

Камеры зафиксировали несколько удачных охот: одинокий волк охотился на зайцев, кабанов и даже молодых оленей. Он не теряет вес, передвигается на большие расстояния и, похоже, отлично ориентируется в территории.

Но самое интересное — он не ищет новую стаю. Даже при встрече с другими волками держит дистанцию и уходит в сторону.

Возможны ли "одиночки по желанию"

Учёные пока не готовы делать выводы. Но этот случай уже обсуждается в научном сообществе как потенциальное изменение моделей поведения, возможно вызванное сокращением территории, климатом или эволюцией стратегий выживания.

"Он разрушает стереотип о волке как исключительно стайном животном. В этом — сила природы: она всегда оставляет место для исключений", — считает биолог Михаил Дёмин.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

