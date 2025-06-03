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Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

2:31
Зоосфера

Каждую осень на окраине сибирского посёлка происходит нечто, от чего у местных жителей по коже бегут мурашки — но не от страха, а от восторга. К дому лесника, живущего у самого края тайги, приходит медведь. И приносит… подарки.

Медведь
Фото: flickr.com by Frank Vassen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медведь

Явление, которому нет объяснения

Всё началось несколько лет назад. Тогда Сергей Полунин, бывший охотник и лесник, впервые обнаружил у своего порога странную "посылку": пучок ягод, сложенных на кору, рядом — несколько рысьих перьев.

"Я сначала подумал, что это чья-то шутка. Но потом увидел следы — огромные, медвежьи. И понял: это он", — рассказывает Полунин.

С тех пор, каждую осень, медведь приносит что-то новое: шишки, лосиный рог, даже однажды — аккуратно сложенные грибы.

Поведение, которого не должно быть

Медведи — одиночки, и обычно избегают людей. Более того, они агрессивны в случае близкого контакта. Но этот зверь ведёт себя совсем иначе: не ломает заборы, не рыщет по участку — он тихо подходит, оставляет "подарок” и исчезает в лесу.

"Такое поведение выходит за рамки известной этологии. Возможно, у медведя был ранее положительный опыт общения с человеком — и он начал ассоциировать этот контакт с чем-то хорошим. Но дарение предметов — это уникально", — удивлена зоолог Дарья Богданова, изучающая поведение крупных хищников.

Может ли медведь выражать благодарность

Некоторые учёные предполагают, что в природе медведи способны к элементарным социальным связям — особенно если в прошлом им помогли выжить. И если человек не причиняет угрозы, зверь может проявить… своеобразную привязанность.

"Я никогда его не кормил и не приручал. Но однажды помог детёнышу выбраться из ямы. Может, это он и вырос?" — предполагает Полунин.

Но доказать это невозможно. Ни чипа, ни метки на животном нет.

Как реагирует посёлок

Местные относятся к медведю с уважением. Никто не пытается его прогнать или заманить. Люди просто оставляют ему тишину и пространство. И каждый раз ждут: придёт ли он снова?

Экологи предупреждают: подобное поведение — крайне редкое и не должно стать поводом для романтизации диких хищников. Это скорее исключение, чем правило.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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