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Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились

2:17
Зоосфера

Жители одной из азиатских деревень не поверили своим глазам, когда заметили в лесу странное животное: у него было шесть лап, два хвоста и… уверенная походка. Это не фейк и не миф — специалисты уже подтвердили реальность случая и взялись за изучение.

Мангуст
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мангуст

Снимки, которые всколыхнули научное сообщество

Всё началось с фотографии, появившейся в местных соцсетях. На снимке — существо, напоминающее собаку или лису, но с анатомически невозможными особенностями: лишние конечности и раздвоенный хвост. Пользователи обсуждали монтаж, мифологию и даже "наказание богов".

Однако фото заинтересовало учёных — и оказалось подлинным.

"Мы не ожидали найти животное живым. Но оно было активным, не проявляло признаков боли и в целом выглядело здоровым. У него действительно шесть лап и два чётко развитых хвоста", — рассказал зоолог Махеш Кумар, участвовавший в выезде на место.

Кто это и как такое возможно

Существо оказалось молодой особью мангуста. Вероятнее всего, оно родилось с врождённой мутацией, вызванной генетическим сбоем — так называемым полидактизмом и удвоением каудальных отростков (хвостов).

"Подобные мутации крайне редки в дикой природе, потому что такие животные редко выживают. Но если дефект не мешает двигаться и охотиться — они могут адаптироваться", — поясняет генетик и эмбриолог Анаи Раджендран.

Почему такие существа — важны для науки

Наблюдение за подобными случаями помогает понять, как работает развитие позвоночных животных. Кроме того, это может дать ключ к пониманию процессов мутаций у человека.

"Природа не делает ошибок просто так. Иногда то, что кажется уродством, на самом деле — эволюционный эксперимент", — отмечает палеозоолог Сергей Верещагин.

И что с ним теперь

После наблюдений учёные решили не забирать животное в лабораторию. Мангуст оказался вполне способным к самостоятельной жизни, и биологи пришли к выводу, что его лучше оставить в естественной среде — с минимальным вмешательством.

Уточнения

Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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