Пушистый метеоролог: как кошка предсказывает грозу ещё до прогноза

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваша кошка начинает громко мяукать, прятаться или вдруг теряет аппетит — проверьте прогноз погоды. Вполне возможно, что она просто знает то, чего ещё не знает синоптик. И это не эзотерика, а биология.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасть кошки

Не шутка: животные действительно чувствуют приближение дождя

Домашние кошки могут проявлять беспокойство за несколько часов до изменения погоды. Хозяева часто воспринимают это как каприз или дурное настроение. Но зоологи уверены: за странным поведением стоят вполне конкретные механизмы.

"Кошки обладают гиперчувствительной нервной системой. Они улавливают микроколебания давления, влажности и даже магнитные сдвиги — задолго до того, как человек заметит изменения", — поясняет фелинотерапевт и биолог Наталья Гришина.

Кошка не просто "угадывает" дождь — она его чувствует.

Поведение, которое нельзя игнорировать

Вот какие сигналы чаще всего подают кошки перед ненастьем:

Протяжное мяуканье без видимой причины

Попытки спрятаться в шкафах, под ванной или в других закрытых местах

Потеря аппетита

Избегание открытых окон и балконов

Навязчивое внимание к хозяину — словно предупреждение

Некоторые кошки становятся агрессивнее, другие — наоборот, чрезмерно ласковыми. Это не капризы, а адаптивная реакция.

Природный барометр в шерсти и ушах

Особенно остро дождь ощущают кошки с тонкой шерстью или большими ушами. Эти участки тела работают как чувствительные сенсоры — именно через них животное улавливает мельчайшие изменения в воздушной среде.

"Смена атмосферного давления влияет на внутреннее состояние животных сильнее, чем мы думаем. Некоторые кошки даже могут предсказать грозу точнее современных приложений", — утверждает метеобиолог Алексей Грачёв.

Почему раньше кошек боялись в непогоду

Интересно, что в народных поверьях поведение кошек перед дождём часто считали дурным знаком. Возможно, именно из-за их беспокойства перед бурей появилось выражение "кошка на душе скребёт".

Но сегодня ясно — это не мистика, а природная чувствительность.

Что делать хозяевам

Если кошка перед дождём ведёт себя тревожно — не нужно ругать её или принуждать к спокойствию. Лучше:

Успокоить лаской и вниманием

Обеспечить укромное место для уединения

Закрыть окна и снизить громкость внешнего шума

Проверить прогноз — скорее всего, пушистая синоптик права

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

