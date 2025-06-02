Биологическое бессмертие существует: доказательство прячется в тёплых морях

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Её тело почти прозрачно, размер — не больше ногтя, а имя — в списке научных сенсаций. Эта медуза действительно умеет отматывать время вспять — буквально возвращаясь из старости в молодость. Учёные уже называют её ключом к разгадке биологического бессмертия.

Фото: www.lucnix.be by Luc Viatour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ушастая аурелия

Бессмертная миниатюра

Медуза, о которой идёт речь, носит название Turritopsis dohrnii. Она обитает в тёплых морях по всему миру и долгое время оставалась незамеченной. Но оказалось, что это существо нарушает главный закон живого мира — старение.

Биолог Кристиан Соммер, первым обративший внимание на странные способности медузы, случайно заметил, что она… не умирает. Во всяком случае, не так, как другие организмы.

"Когда большинство медуз стареют, их тело разрушается. Но эта особь словно нажимает кнопку "перезагрузки” и превращается в себя же, только молодую. Такое поведение невозможно было себе представить", — рассказывает учёный.

Как работает вечная молодость

В биологии такое явление называется трансдифференцировкой — когда одна клетка превращается в совершенно другой тип. У медузы Turritopsis dohrnii этот процесс происходит масштабно: взрослая особь возвращается на стадию полипа, то есть самого начала своей жизни.

И она может делать это неограниченное количество раз.

Молекулярный биолог Марта Паскуаль-Торнеро, исследующая клеточные механизмы этого феномена, объясняет:

"Это не просто омоложение, а полная перестройка организма. Клетки не только "обнуляются”, но и "забывают”, что были старыми".

Важный нюанс: бессмертие — не значит неуязвимость

Хотя медуза и может избегать биологической смерти от старости, она по-прежнему может погибнуть от болезни, голода или стать добычей хищников. То есть её бессмертие — условное. Это не супергеройская неуязвимость, а удивительная способность начинать жизнь заново.

Почему это открытие — не просто курьёз

Ученые надеются, что исследование Turritopsis dohrnii поможет продвинуться в изучении клеточного старения и рака. Понимание механизма трансдифференцировки может открыть дорогу к новым методам регенерации тканей и даже продлению жизни человека.

"Мы ещё далеки от превращения людей в "обратимую версию себя”, но изучение этой медузы уже изменило представление о границах биологии", — говорит доктор Даниэль Мартинес, специалист по морским организмам.

Уточнения

Бессме́ртие — жизнь в физической или духовной форме, не прекращающаяся неопределённо (или сколько угодно) долгое время.

