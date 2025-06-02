Кошка бьёт по лицу ночью? Это не случайность, а скрытый сигнал

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы просыпаетесь среди ночи от мягкого, но уверенного удара лапкой по щеке? Или внезапно чувствуете, как пушистая мордочка зарывается в ваше лицо, едва вы погружаетесь в сон? Это может пугать, злить или вызывать недоумение. Но не спешите ругать питомца: его странное поведение — вовсе не случайность.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на кровати

Зов инстинктов — или просьба о помощи

Поведение кошек ночью часто кажется загадочным. Многие владельцы отмечают, что именно в тишине сна их питомец начинает вести себя особенно навязчиво.

"Кошки — хищники, чья активность приходится на сумерки и ночь. Если животное не расходует энергию днём, оно будет искать выход эмоциям ночью. Часто мишенью становится лицо хозяина — самая заметная и подвижная часть тела, особенно если человек дышит открытым ртом или шевелит во сне бровями", — объясняет зоолог Анна Речицкая.

Ваша кошка — не агрессор, а… будильник

Коты известны своей любовью к режиму. И если вы задержали ужин или проспали завтрак, пушистый будильник не постесняется напомнить о себе.

"Кошка может будить хозяина, прыгнув на него или начав "массажировать" морду. Это сигнал: "Проснись, мне скучно, я голодна или хочу общения”", — уточняет ветеринар-этолог Ирина Новикова

То есть в большинстве случаев кошка не проявляет агрессии — она пытается привлечь внимание.

Кошачья привязанность… в самой странной форме

Некоторые эксперты считают, что ночные контакты с лицом могут быть проявлением сильной привязанности.

"Кошки помечают важные объекты железами на мордочке. Прикосновение к лицу хозяина — это своего рода "метка”: ты — мой", — поясняет биолог Павел Чернов.

Таким образом, ночное нападение может быть… знаком любви.

Когда стоит насторожиться

Иногда за таким поведением скрываются проблемы:

Недостаток активности и игр днём

Изменения в питании или режиме дня

Стресс (переезд, новые запахи, появление другого животного)

Болезни (особенно при внезапной агрессии)

Если поведение кошки резко изменилось — стоит обратиться к ветеринару или поведенческому специалисту.

Как спать спокойно

Вот что поможет вам и вашему питомцу наладить "ночной режим":

Активные игры вечером, за 1-2 часа до сна

Чёткий режим кормлений

Уютное отдельное место для кошки — не на вашей подушке

Игрушки-головоломки, если вы уезжаете

А главное — понимание. Если ваша кошка хочет быть ближе к вам даже ночью, возможно, она просто чувствует себя с вами в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

