Панголины — их чешуя стоит целое состояние: почему мы теряем этих уникальных животных

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь слышали о панголинах? Если нет, это не удивительно — это существа, которые редко попадают в новостные заголовки, несмотря на свою уникальность и серьезную угрозу исчезновения. Панголины — настоящие шедевры природы. Их чешуи выглядят как панцирь древней ящерицы, но на самом деле это млекопитающие. И несмотря на свою необычность, они страдают от человеческой деятельности. Но в чем их уникальность и почему они на грани исчезновения? Давайте разбираться!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ящер панголин

Панголин: как он выглядит

Представьте себе существо с чешуей, которое больше напоминает ящерицу, но это млекопитающее! Панголин — единственный представитель своей группы, который полностью покрыт броней из жестких чешуек, словно это рыцарь в природной броне. Он может быть длиной от 65 до 150 см, а вес варьируется от 2 до 35 килограммов в зависимости от вида. Однако, его внешность может быть обманчивой — за чешуйчатым панцирем скрывается очень уязвимая душа.

Когда панголин чувствует опасность, он мгновенно сворачивается в плотный шар. Это его основная защита, и поверьте, развернуть его из этого положения почти невозможно. Но что делать браконьеру, если его целью является это чудо природы? Все, что нужно — не терять времени, ведь панголин даже не успевает спрятаться.

Чем питается панголин

Панголины — отличные охотники на муравьев и термитов. Как и многие другие существа с особенными способностями, они обладают уникальными навыками, которые позволяли бы им выжить в дикой природе, если бы не вмешательство человека. Их длинный язык и сильные когти помогают эффективно рыть муравейники и термитники, после чего панголин использует свой липкий язык, чтобы извлечь добычу. Панголины могут даже закрывать ноздри и уши, чтобы избежать вторжения насекомых.

Почему панголины исчезают

Панголины — одни из самых нелегально вывозимых животных в мире. Их мясо, считающееся деликатесом, и чешуя, используемая в народной медицине, дают высокие доходы, но также приводят к резкому сокращению популяции этих уникальных животных. Спрос на панголинов невероятно велик в Азии, особенно в Китае и Вьетнаме, где мясо панголина считается символом статуса. На свадьбах, например, панголин — не редкость на столе. Стоит отметить, что килограмм мяса этого животного на черном рынке может стоить около 7 000 крон (примерно 20 000 рублей).

Однако именно такие деликатесы становятся причиной исчезновения животных. Многочисленные расследования подтверждают, что с 2012 по 2022 год было убито более миллиона панголинов, и все виды этого животного занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения.

Почему мы должны заботиться о панголинах

Панголины — это не просто экзотические создания, но и важные элементы экосистемы. Их деятельность помогает поддерживать баланс в природе, регулируя популяции насекомых. Браконьерство и уничтожение этих животных ставит под угрозу не только самих панголинов, но и экосистемы, в которых они обитают.

Защитить панголинов можно только скоординированными усилиями. Охрана их популяции и прекращение незаконной торговли — это наша обязанность, если мы хотим сохранить этих уникальных животных для будущих поколений.

Уточнения

Панголи́ны или я́щеры (лат. Pholidota), — отряд плацентарных млекопитающих.

