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Как стервятники превращают смерть в жизнь: неожиданные факты о падальщиках

5:03
Зоосфера

Стервятники — птицы, которых многие воспринимают как предвестников смерти и разложения. Эти пернатые не заслуженно обременены мрачными мифами и часто становятся объектами ненависти. Но на самом деле они — одни из самых важных и полезных существ на планете. Давайте разберемся, кто такие стервятники на самом деле и почему они должны вызывать у нас уважение, а не страх.

Стервятник
Фото: Flickr: Lappet-faced vulture by Jerry Pank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стервятник

Стервятники на всех континентах — кроме Австралии и Антарктиды

Стервятники обитают почти на всех континентах. Единственные места, где их не встретишь — это Австралия и Антарктида. В России их тоже можно встретить, например, в Кавказских горах, где живут редкие виды стервятников. Всего существует 23 вида этих птиц, и они разделяются на два типа: стервятники Нового и Старого Света. Новые виды встречаются в Америке, а старые — в Африке, Азии и Европе.

Андский кондор — гигант среди стервятников

Если вы когда-нибудь задумывались о самой крупной хищной птице, то это, без сомнений, андский кондор. Его размах крыльев достигает почти 3,5 метра! Весь этот гигантский размер позволяет кондору парить в воздухе, используя термические потоки, которые поднимают его на большую высоту. И несмотря на свой вес до 15 кг, он уверенно планирует в небе, не прилагая усилий.

Звуки, которые могут издавать стервятники

Вы, наверное, представляете, что стервятники умеют петь. Но на самом деле это не так. Эти птицы не поют, как привычные нам певчие птицы. Вместо этого они издают характерные звуки: хрюканье, шипение и другие "непевучие" звуки. Это больше напоминает их практичную натуру: стервятники не тратят силы на песни, а сосредоточены на поисках пищи.

Стервятники не едят только мясо

Стервятники, конечно, известны тем, что питаются падалью, но их рацион гораздо более разнообразен. Некоторые виды, например, пальмовый стервятник, предпочитают плоды масличной пальмы и даже орехи. Это ломает стереотипы, ведь не все стервятники — однобокие мясоеды.

Как стервятники сохраняют прохладу

Если вы когда-нибудь задумывались, как стервятники выживают в жарких странах, то вот вам интересный факт: они используют уникальный метод охлаждения, который называется урогидрозис. Стервятники мочатся на свои ноги, чтобы не перегреваться, но при этом их моча помогает не только охлаждаться, но и дезинфицировать лапы после еды на гнилых тушах. Это позволяет им не заразиться бактериями.

Как стервятники переваривают кости

Интересно, что стервятники могут переваривать кости, которые составляют большую часть их рациона. В их желудках содержатся невероятно сильные кислоты, которые не только помогают уничтожать вредные бактерии, но и разжижать кости. Эти кислоты настолько сильны, что стервятники могут переваривать даже самые твердые и крупные кости.

Стервятники и их роль в экосистеме

Стервятники — настоящие санитарные работники природы. Они помогают предотвращать распространение заболеваний, таких как бешенство и туберкулез, очищая окружающую среду от трупов животных. Это чрезвычайно важно для экосистем, потому что разлагающиеся тела могут быть источниками инфекций, и если их не убрать, то болезни будут распространяться.

Как стервятники находят еду

Миф о том, что стервятники имеют "шестое чувство" и могут предсказывать смерть, — не более чем легенда. На самом деле эти птицы не обладают сверхспособностями. Они исследуют территорию в поисках пищи и следуют за другими животными, чтобы найти мертвых животных. Они знают, где искать падаль, и при этом не опережают хищников, но быстро подбираются к источникам пищи.

Высоты, недоступные большинству

Стервятники могут летать на невероятных высотах, которые были бы смертельны для других птиц. Например, белоголовый сип Рюппеля был зафиксирован на высоте почти 11,5 километров! Они способны выживать на таких высотах, благодаря уникальной физиологии, которая позволяет им справляться с низким содержанием кислорода в воздухе.

Под угрозой исчезновения

Несмотря на свою важность в природе, стервятники находятся под угрозой исчезновения. Более половины из 23 видов стервятников считаются уязвимыми. Это связано с разрушением среды обитания, отравлением и другими проблемами, вызванными деятельностью человека. Стервятники теряют свои гнездовые места, а их популяции снижаются, что ставит под угрозу экосистемы, где они играют ключевую роль.

Уточнения

Обыкнове́нный стервя́тник или стервя́тник, (лат. Neophron percnopterus), — представитель подсемейства бородачей (Gypaetinae) семейства ястребиных (Accipitridae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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