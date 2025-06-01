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Собаки и их радость: что стоит за этим милым потягиванием, когда вы приходите домой

3:27
Зоосфера

Знаете ли вы, что ваша собака, которая каждый раз растягивает тело, когда вы заходите в дверь, не просто отряхивается от сна или расслабляется? На самом деле, этот жест скрывает гораздо более умилительную и важную причину. Ветеринар объяснил, почему ваш питомец так выражает свою радость, когда вы возвращаетесь домой.

Собака потягивается
Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака потягивается

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака встречает вас потягиванием, вилянием хвоста и приподнятыми бедрами? Это не просто случайное движение, а специальный жест, который называется приветственной растяжкой. По словам ветеринара Алекса Кроу, главного врача в The Net Vet, этот жест — это не просто способ собаки расслабиться. Это её способ показать вам, что она счастлива и чувствует себя в безопасности.

Собаки говорят без слов

Собаки не могут говорить, но они прекрасно умеют передавать свои эмоции с помощью тела. Когда ваша собака тянет всё тело и виляет хвостом, это не просто комплимент, а выражение радости и спокойствия. Этот жест говорит:

"Я рада, что ты вернулся!"

Если вы когда-то хвалили питомца за это, то, возможно, даже подкрепили его поведение, не осознавая этого.

"Когда собака тянет тело, выставляя передние лапы, приподнимая бедра и виляя хвостом, это больше, чем просто потягивание. Это её способ сказать, что она чувствует себя в безопасности, расслаблена и счастлива", — объясняет ветеринар в одном из своих видео на TikTok.

Ветеринар добавляет, что собаки могут потягиваться не только из-за расслабления мышц, но если это происходит сразу после вашего прихода, значит, это специальное приветствие.

Забота о питомце через язык тела

Зная язык тела вашей собаки, вы можете понимать её эмоции намного лучше. Например, если она потягивается с таким "позитивным" настроем, значит, ваш питомец чувствует себя любимым и уютно дома. Однако, если она опускает живот к земле, это может быть признаком того, что ей некомфортно или даже больно. В таком случае стоит внимательно следить за состоянием собаки и при необходимости обратиться к врачу.

Зачем собаки растягиваются

Доктор Кроу отметил, что этот жест — это не только приветствие, но и способ снять напряжение после сна. Но именно после вашего появления растяжка становится актом, который можно воспринимать как подтверждение того, что собака ожидает вас и выражает свою привязанность.

Собаки — это настоящие мастера общения без слов, и с каждым разом, когда они тянутся перед вами, это их способ сказать:

"Я тебя жду и рад твоему возвращению".

Почему важно понимать жесты своей собаки

Понимание языка тела вашей собаки помогает не только укрепить вашу связь с питомцем, но и повысить её качество жизни. Когда вы замечаете, как ваша собака тянется и виляет хвостом, знайте, что это знак доверия и счастья. Важно внимательнее относиться к её жестам и состоянию, чтобы вовремя замечать как позитивные, так и тревожные сигналы. Ведь только так можно создать гармоничные отношения с вашим верным другом, сделав его жизнь комфортной и радостной.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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