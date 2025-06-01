Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать

У пушистых есть свой "эмоциональный радар", и он прямо у них на голове. Уши — отличный индикатор состояния кошки. Они без слов рассказывают, что на душе у вашего любимца: покой, тревога или даже страх.
Чтобы научиться "читать" ушки, запомните всего несколько простых сигналов — и вы будете лучше понимать своего питомца каждый день.
Если уши кошки стоят прямо, а кончики направлены вперёд, можно не волноваться: она чувствует себя уверенно и спокойно. Никакой угрозы не ощущает, ничто её не раздражает — идиллия.
Когда уши остаются стоячими, но их кончики расходятся по сторонам, это знак: кошка чем-то недовольна. В таком состоянии лучше не навязываться с играми или объятиями.
Если ушки прижаты к голове и направлены в стороны, животное насторожено. Внутри может бушевать тревога или страх. Скорее всего, кошка готова защищаться — возможно, она чувствует потенциальную опасность.
Уши плотно прижаты и повёрнуты назад? Значит, кошка испугана или раздражена до предела. В такой момент лучше не трогать её. Дайте питомцу побыть наедине и по возможности уберите источник стресса.
Иногда достаточно взгляда на уши, чтобы понять: кошке плохо. Но, что важно — теперь вы знаете, как это прочитать. Наблюдайте за своим хвостатым другом, и он откроется вам с новой стороны.
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