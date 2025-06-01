Кошка не говорит, она показывает: сигнал, который вы могли не замечать

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У пушистых есть свой "эмоциональный радар", и он прямо у них на голове. Уши — отличный индикатор состояния кошки. Они без слов рассказывают, что на душе у вашего любимца: покой, тревога или даже страх.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Котята с разным цветом глаз

Чтобы научиться "читать" ушки, запомните всего несколько простых сигналов — и вы будете лучше понимать своего питомца каждый день.

Уши вперёд — всё отлично

Если уши кошки стоят прямо, а кончики направлены вперёд, можно не волноваться: она чувствует себя уверенно и спокойно. Никакой угрозы не ощущает, ничто её не раздражает — идиллия.

Уши в стороны — что-то не так

Когда уши остаются стоячими, но их кончики расходятся по сторонам, это знак: кошка чем-то недовольна. В таком состоянии лучше не навязываться с играми или объятиями.

Прижаты по бокам — готовность к обороне

Если ушки прижаты к голове и направлены в стороны, животное насторожено. Внутри может бушевать тревога или страх. Скорее всего, кошка готова защищаться — возможно, она чувствует потенциальную опасность.

Прижаты назад — страх или агрессия

Уши плотно прижаты и повёрнуты назад? Значит, кошка испугана или раздражена до предела. В такой момент лучше не трогать её. Дайте питомцу побыть наедине и по возможности уберите источник стресса.

Иногда достаточно взгляда на уши, чтобы понять: кошке плохо. Но, что важно — теперь вы знаете, как это прочитать. Наблюдайте за своим хвостатым другом, и он откроется вам с новой стороны.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

