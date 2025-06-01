Самолёты ей не помеха: птица, которая обогнала авиацию

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Кто из птиц способен подняться выше облаков, почти догоняя самолёты? Спойлер: такой вид действительно существует — и его история поразит вас.

Фото: flickr.com by Magdalena Roeseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка на скамейке

Когда речь заходит о чудесах природы, полёт птиц неизменно занимает первое место. Изящный, стремительный, захватывающий — он завораживает. Но некоторые пернатые выходят далеко за пределы обычного: они поднимаются в такие высоты, о которых человеку остаётся только мечтать.

Абсолютный рекордсмен среди всех — гриф Рюппеля (Gyps rueppelli). Эта птица способна подняться на невероятные 11 300 метров — именно столько показал высотомер пассажирского лайнера, с которым она столкнулась в 1973 году в небе над Кот-д'Ивуаром.

После вынужденной посадки в двигателе нашли перья — так учёные и выяснили, кто устанавливает высотные рекорды среди птиц. К слову, это на 2 000 метров выше Эвереста.

Обитает гриф Рюппеля в странах Африки: от Гамбии до Эфиопии, от Танзании до Мозамбика. Его легко узнать по серо-бурому оперению, белой "манишке" и жёлтым глазам. Уникальный клюв и почти лысая голова делают его внушительным — особенно в окружении добычи. Вернее, падали: гриф — некрофаг, питающийся мёртвыми животными, тем самым поддерживая баланс в природе.

Он может парить до 7 часов без перерыва, охватывая огромные территории в поисках пищи. Его секрет — особая форма гемоглобина, который захватывает больше кислорода, позволяя телу функционировать даже на экстремальных высотах.

Но, к сожалению, несмотря на такие удивительные способности, этот вид находится на грани исчезновения. Защитить его — значит сохранить одну из самых поразительных загадок природы.

Уточнения

Африканский сип или гриф Рюппеля (лат. Gyps rueppellii) — хищная птица рода грифы.

