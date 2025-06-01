Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эту рисовую кашу с клубникой и двумя секретными ингредиентами вы будете готовить каждый день: раскроем секрет аппетитного завтрака
Мужчины стали массово качать грудь: вот почему парни внезапно стали одержимы этими мышцами
Горячая вода круглый год: что нужно знать перед подключением бойлера
Туризм под угрозой: в Швейцарских Альпах произошло катастрофическое обрушение ледника
Слёзы вместо оваций: почему дочь МакSим лишили мечты выступить в Кремле и как на это отреагировала мама
Шаман захотел жениться на Мизулиной: свадьба будет летом
Красная помада и ватная палочка: макияж, который выглядит как заклинание
Освежает или старит? В бутылке кваса скрыт сладкий обман
Секрет хрустящей закуски: слоеное тесто с моцареллой и помидорами черри исчезнет со стола за минуты

Самолёты ей не помеха: птица, которая обогнала авиацию

1:57
Зоосфера » Птицы

Кто из птиц способен подняться выше облаков, почти догоняя самолёты? Спойлер: такой вид действительно существует — и его история поразит вас.

Девушка на скамейке
Фото: flickr.com by Magdalena Roeseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка на скамейке

Когда речь заходит о чудесах природы, полёт птиц неизменно занимает первое место. Изящный, стремительный, захватывающий — он завораживает. Но некоторые пернатые выходят далеко за пределы обычного: они поднимаются в такие высоты, о которых человеку остаётся только мечтать.

Абсолютный рекордсмен среди всех — гриф Рюппеля (Gyps rueppelli). Эта птица способна подняться на невероятные 11 300 метров — именно столько показал высотомер пассажирского лайнера, с которым она столкнулась в 1973 году в небе над Кот-д'Ивуаром.

После вынужденной посадки в двигателе нашли перья — так учёные и выяснили, кто устанавливает высотные рекорды среди птиц. К слову, это на 2 000 метров выше Эвереста.

Обитает гриф Рюппеля в странах Африки: от Гамбии до Эфиопии, от Танзании до Мозамбика. Его легко узнать по серо-бурому оперению, белой "манишке" и жёлтым глазам. Уникальный клюв и почти лысая голова делают его внушительным — особенно в окружении добычи. Вернее, падали: гриф — некрофаг, питающийся мёртвыми животными, тем самым поддерживая баланс в природе.

Он может парить до 7 часов без перерыва, охватывая огромные территории в поисках пищи. Его секрет — особая форма гемоглобина, который захватывает больше кислорода, позволяя телу функционировать даже на экстремальных высотах.

Но, к сожалению, несмотря на такие удивительные способности, этот вид находится на грани исчезновения. Защитить его — значит сохранить одну из самых поразительных загадок природы.

Уточнения

Африканский сип или гриф Рюппеля (лат. Gyps rueppellii) — хищная птица рода грифы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев
Авто
Купил новый Toyota RAV4 — и сразу разочаровался: история нескольких владельцев Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбегут за 5 минут: простое средство прогонит их раз и навсегда Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Катастрофа или триумф? Nvidia заработала $44,1 млрд, но выставлена под удар из-за Китая
Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме
Красота под подозрением: тушь, тон и скандал на паспортном контроле
Сычёв вышел на связь после экстренной операции: буду кататься на коляске, вставать нельзя
Топ-5 рекомендаций по уходу за газоном: как часто косить траву весной и летом
Жир уходит, а тарелка полная: продукт, который меняет тело с первого приёма пищи
Машина мечты или денежная ловушка? Вот список главных пожирателей бюджета
Сырно-ветчинный вихрь: рулетики из слоёного теста исчезнут со стола за несколько минут
Как сделать комнату на миллион, не тратя и десяти тысяч: секрет дизайнеров
Вера Сотникова вспоминает о любви с Кузьминым: как пять клипов заменили детей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.