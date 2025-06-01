Пляж, где правят свиньи: как поросята захватили тропический остров

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте себе: вы плывёте к райскому берегу, где вместо чаек вас встречает хрюканье, а из кустов на пляже выскакивает десяток упитанных свиней… и дружелюбно бросается в воду навстречу. Добро пожаловать на Пиг-Бич, самый необычный остров на Багамах, где главные местные жители — это одичавшие, но общительные свиньи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Розовые поросята на пляже Пиг-Бич

Не туристы для свиней, а свиньи для туристов

Пиг-Бич — это прозвище острова Биг-Мейджор-Кей, крошечного клочка суши в составе багамского архипелага. Жить там круглый год невозможно: ни пресной воды, ни людей. Зато там есть десятки свиней, которые чувствуют себя хозяевами тропического рая.

Когда к берегу приближается лодка, свиньи выбегают из зарослей и плывут к туристам, зная: сейчас будут вкусности. Фрукты, овощи и даже крекеры — они всеядны и весьма дружелюбны. Многие приезжают сюда только ради того, чтобы искупаться рядом с этими необычными животными и сделать селфи на память.

Как всё началось: мифы и реальность

Происхождение этих свиней — тема почти мифологическая. Существует несколько версий:

Легенда о моряках : якобы свиней высадили пираты или рыбаки, чтобы иметь запас еды на случай длительных плаваний. Но за животными так и не вернулись — и те освоили остров.

: якобы свиней высадили пираты или рыбаки, чтобы иметь запас еды на случай длительных плаваний. Но за животными так и не вернулись — и те освоили остров. Версия о кораблекрушении : романтичная история о судне, потерпевшем крушение у берегов острова. Свиньи выжили и вплавь добрались до берега.

: романтичная история о судне, потерпевшем крушение у берегов острова. Свиньи выжили и вплавь добрались до берега. Фермерский трюк: наиболее правдоподобный вариант. В 1990-х годах местные фермеры с соседних островов решили подселить свиней на Биг-Мейджор-Кей, чтобы те жили вольно, но были доступны в случае необходимости. Потом приехали туристы. Потом — Instagram. Остальное — история.

Славу легко обрести, но тяжело пережить

Феномен Пиг-Бич превратился в магнит для путешественников со всего мира. Однако слава обернулась и проблемами. Свиней начали кормить всем подряд — прямо на песке. Животные заглатывали вместе с пищей песок, что приводило к болезням и даже смерти. Несколько трагических случаев заставили власти призвать к ответственной туристической этике.

Сейчас за состоянием острова и его четвероногих обитателей следят — им привозят пресную воду, корректируют рацион, а гиды напоминают гостям, как правильно общаться с животными.

Почему мы влюблены в этих свиней

Потому что это противоречит ожиданиям. Свиньи не ассоциируются с кристально чистыми пляжами. Они не считаются "симпатичными" животными. Но здесь — они звёзды. Они свободны, живут в раю, и охотно делятся им с вами. Плавать рядом со свиньёй — это не только экзотика, это символ того, что природа и человек могут сосуществовать, если научиться уважать границы.

Уточнения

Пиг-Бич (англ. Pig Beach, с англ. — "Свиной пляж") — необитаемый остров в районе Эксума, Багамские Острова.

