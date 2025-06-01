Зубы лезут, а тапки страдают: что делать, если котёнок или щенок всё грызёт

3:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме появляется маленький пушистик, счастью нет предела. Но проходит всего пара недель — и этот милый комочек превращается в настоящую машину разрушения. Мебель, шнурки, тапки, провода — всё оказывается в зоне риска. Что происходит? Скорее всего, у малыша началась смена зубов — непростой, но важный этап взросления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Когда лезут зубы — немного физиологии

Щенки и котята рождаются без зубов. Первые молочные зубки появляются в возрасте 2-4 недель, а вот настоящая "зубная буря" начинается позже — примерно в 3-5 месяцев, когда молочные зубы начинают заменяться постоянными. Этот процесс может длиться до трёх месяцев и сопровождается зудом, болью, раздражением.

У щенков смена зубов чаще заметна — они буквально ищут, что бы погрызть, чтобы унять зуд. Котята переносят всё немного тише, но могут капризничать, хуже есть или прятаться.

Как понять, что у питомца растут зубы

Обратите внимание на следующие признаки:

Покраснение и припухлость дёсен, иногда с кровоточивостью.

Непреодолимое желание грызть всё подряд.

Повышенное слюноотделение.

Неприятный запах изо рта.

Снижение аппетита или отказ от твёрдой пищи.

Капризность, вялость, желание уединиться.

Как помочь и сохранить тапки целыми

Охлаждаемые игрушки — ваш спаситель

Купите специальные прорезыватели для животных. Резиновые, силиконовые или текстильные игрушки можно охладить в холодильнике — холод снимает воспаление и зуд, облегчает состояние. Главное — безопасные материалы без мелких деталей.

Корректное питание — мягко, полезно, с витаминами

В это время твёрдые гранулы могут вызывать боль. Лучше временно перейти на размоченный сухой корм, паштеты или влажные корма, обогащённые кальцием, фосфором, витаминами A, D, E и жирными кислотами. Это помогает формировать крепкие зубы и поддерживает иммунитет. Хорошо, если корм легко усваивается и не вызывает лишней нагрузки на желудок.

Гигиена — чем раньше, тем лучше

Приучать к чистке зубов стоит именно сейчас. Начинайте с мягкой ткани, пропитанной специальным гелем. Позже можно использовать безопасные пасты и щётки для животных.

Следим за молочными зубами

Иногда старые зубы не выпадают, а новые уже растут — появляется двойной ряд. Это может нарушить прикус и вызвать воспаление. В таких случаях нужна консультация ветеринара.

Не давайте жёсткие кости и палки

Они могут повредить дёсны и даже сломать растущий зуб. Лучше выбрать специальные жевательные лакомства, предназначенные для щенков и котят.

Почему питание так важно в этот период

Зубы — это не только про внешний вид, но и про здоровье всего организма. Если в пище недостаточно витаминов и минералов, могут начаться проблемы с зубами, костями и даже с пищеварением. Именно поэтому важно подбирать корма, которые содержат:

Высококачественный белок (мясо).

(мясо). Витамины A, D, E , укрепляющие дёсны и иммунитет.

, укрепляющие дёсны и иммунитет. Кальций и фосфор - строительный материал для зубов.

- строительный материал для зубов. Пребиотики и натуральные добавки, поддерживающие микрофлору и пищеварение.

Это просто этап. И он пройдёт

Смена зубов — временное испытание. И пусть оно не всегда приятное, но с заботой, терпением и правильным подходом вы пройдёте его легко. А ваш питомец вырастет здоровым, счастливым — и с крепкими зубами.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

