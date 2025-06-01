Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туризм под угрозой: в Швейцарских Альпах произошло катастрофическое обрушение ледника
Самолёты ей не помеха: птица, которая обогнала авиацию
Слёзы вместо оваций: почему дочь МакSим лишили мечты выступить в Кремле и как на это отреагировала мама
Шаман захотел жениться на Мизулиной: свадьба будет летом
Красная помада и ватная палочка: макияж, который выглядит как заклинание
Освежает или старит? В бутылке кваса скрыт сладкий обман
Секрет хрустящей закуски: слоеное тесто с моцареллой и помидорами черри исчезнет со стола за минуты
Машина с пробегом против новинки: кто выйдет победителем
Не дайте деревьям погибнуть: 5 шокирующих признаков нехватки магния

Зубы лезут, а тапки страдают: что делать, если котёнок или щенок всё грызёт

3:56
Зоосфера

Когда в доме появляется маленький пушистик, счастью нет предела. Но проходит всего пара недель — и этот милый комочек превращается в настоящую машину разрушения. Мебель, шнурки, тапки, провода — всё оказывается в зоне риска. Что происходит? Скорее всего, у малыша началась смена зубов — непростой, но важный этап взросления.

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Когда лезут зубы — немного физиологии

Щенки и котята рождаются без зубов. Первые молочные зубки появляются в возрасте 2-4 недель, а вот настоящая "зубная буря" начинается позже — примерно в 3-5 месяцев, когда молочные зубы начинают заменяться постоянными. Этот процесс может длиться до трёх месяцев и сопровождается зудом, болью, раздражением.

У щенков смена зубов чаще заметна — они буквально ищут, что бы погрызть, чтобы унять зуд. Котята переносят всё немного тише, но могут капризничать, хуже есть или прятаться.

Как понять, что у питомца растут зубы

Обратите внимание на следующие признаки:

  • Покраснение и припухлость дёсен, иногда с кровоточивостью.
  • Непреодолимое желание грызть всё подряд.
  • Повышенное слюноотделение.
  • Неприятный запах изо рта.
  • Снижение аппетита или отказ от твёрдой пищи.
  • Капризность, вялость, желание уединиться.

Как помочь и сохранить тапки целыми

Охлаждаемые игрушки — ваш спаситель

  • Купите специальные прорезыватели для животных. Резиновые, силиконовые или текстильные игрушки можно охладить в холодильнике — холод снимает воспаление и зуд, облегчает состояние. Главное — безопасные материалы без мелких деталей.

Корректное питание — мягко, полезно, с витаминами

  • В это время твёрдые гранулы могут вызывать боль. Лучше временно перейти на размоченный сухой корм, паштеты или влажные корма, обогащённые кальцием, фосфором, витаминами A, D, E и жирными кислотами. Это помогает формировать крепкие зубы и поддерживает иммунитет. Хорошо, если корм легко усваивается и не вызывает лишней нагрузки на желудок.

Гигиена — чем раньше, тем лучше

  • Приучать к чистке зубов стоит именно сейчас. Начинайте с мягкой ткани, пропитанной специальным гелем. Позже можно использовать безопасные пасты и щётки для животных.

Следим за молочными зубами

  • Иногда старые зубы не выпадают, а новые уже растут — появляется двойной ряд. Это может нарушить прикус и вызвать воспаление. В таких случаях нужна консультация ветеринара.

Не давайте жёсткие кости и палки

  • Они могут повредить дёсны и даже сломать растущий зуб. Лучше выбрать специальные жевательные лакомства, предназначенные для щенков и котят.

Почему питание так важно в этот период

Зубы — это не только про внешний вид, но и про здоровье всего организма. Если в пище недостаточно витаминов и минералов, могут начаться проблемы с зубами, костями и даже с пищеварением. Именно поэтому важно подбирать корма, которые содержат:

  • Высококачественный белок (мясо).
  • Витамины A, D, E, укрепляющие дёсны и иммунитет.
  • Кальций и фосфор - строительный материал для зубов.
  • Пребиотики и натуральные добавки, поддерживающие микрофлору и пищеварение.

Это просто этап. И он пройдёт

Смена зубов — временное испытание. И пусть оно не всегда приятное, но с заботой, терпением и правильным подходом вы пройдёте его легко. А ваш питомец вырастет здоровым, счастливым — и с крепкими зубами.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Катастрофа или триумф? Nvidia заработала $44,1 млрд, но выставлена под удар из-за Китая
Без электричества и шума: как наладить воздухообмен в доме
Красота под подозрением: тушь, тон и скандал на паспортном контроле
Сычёв вышел на связь после экстренной операции: буду кататься на коляске, вставать нельзя
Топ-5 рекомендаций по уходу за газоном: как часто косить траву весной и летом
Жир уходит, а тарелка полная: продукт, который меняет тело с первого приёма пищи
Машина мечты или денежная ловушка? Вот список главных пожирателей бюджета
Сырно-ветчинный вихрь: рулетики из слоёного теста исчезнут со стола за несколько минут
Как сделать комнату на миллион, не тратя и десяти тысяч: секрет дизайнеров
Вера Сотникова вспоминает о любви с Кузьминым: как пять клипов заменили детей?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.