Зубы лезут, а тапки страдают: что делать, если котёнок или щенок всё грызёт

Когда в доме появляется маленький пушистик, счастью нет предела. Но проходит всего пара недель — и этот милый комочек превращается в настоящую машину разрушения. Мебель, шнурки, тапки, провода — всё оказывается в зоне риска. Что происходит? Скорее всего, у малыша началась смена зубов — непростой, но важный этап взросления.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок
Когда лезут зубы — немного физиологии
Щенки и котята рождаются без зубов. Первые молочные зубки появляются в возрасте 2-4 недель, а вот настоящая "зубная буря" начинается позже — примерно в 3-5 месяцев, когда молочные зубы начинают заменяться постоянными. Этот процесс может длиться до трёх месяцев и сопровождается зудом, болью, раздражением.
У щенков смена зубов чаще заметна — они буквально ищут, что бы погрызть, чтобы унять зуд. Котята переносят всё немного тише, но могут капризничать, хуже есть или прятаться.
Как понять, что у питомца растут зубы
Обратите внимание на следующие признаки:
Покраснение и припухлость дёсен, иногда с кровоточивостью.
Непреодолимое желание грызть всё подряд.
Повышенное слюноотделение.
Неприятный запах изо рта.
Снижение аппетита или отказ от твёрдой пищи.
Капризность, вялость, желание уединиться.
Как помочь и сохранить тапки целыми
Охлаждаемые игрушки — ваш спаситель
Купите специальные прорезыватели для животных. Резиновые, силиконовые или текстильные игрушки можно охладить в холодильнике — холод снимает воспаление и зуд, облегчает состояние. Главное — безопасные материалы без мелких деталей.
Корректное питание — мягко, полезно, с витаминами
В это время твёрдые гранулы могут вызывать боль. Лучше временно перейти на размоченный сухой корм, паштеты или влажные корма, обогащённые кальцием, фосфором, витаминами A, D, E и жирными кислотами. Это помогает формировать крепкие зубы и поддерживает иммунитет. Хорошо, если корм легко усваивается и не вызывает лишней нагрузки на желудок.
Гигиена — чем раньше, тем лучше
Приучать к чистке зубов стоит именно сейчас. Начинайте с мягкой ткани, пропитанной специальным гелем. Позже можно использовать безопасные пасты и щётки для животных.
Следим за молочными зубами
Иногда старые зубы не выпадают, а новые уже растут — появляется двойной ряд. Это может нарушить прикус и вызвать воспаление. В таких случаях нужна консультация ветеринара.
Не давайте жёсткие кости и палки
Они могут повредить дёсны и даже сломать растущий зуб. Лучше выбрать специальные жевательные лакомства, предназначенные для щенков и котят.
Почему питание так важно в этот период
Зубы — это не только про внешний вид, но и про здоровье всего организма. Если в пище недостаточно витаминов и минералов, могут начаться проблемы с зубами, костями и даже с пищеварением. Именно поэтому важно подбирать корма, которые содержат:
Высококачественный белок (мясо).
Витамины A, D, E, укрепляющие дёсны и иммунитет.
Кальций и фосфор - строительный материал для зубов.
Пребиотики и натуральные добавки, поддерживающие микрофлору и пищеварение.
Это просто этап. И он пройдёт
Смена зубов — временное испытание. И пусть оно не всегда приятное, но с заботой, терпением и правильным подходом вы пройдёте его легко. А ваш питомец вырастет здоровым, счастливым — и с крепкими зубами.
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.