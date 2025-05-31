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Кошка или собака: кто забудет вас первым при разлуке

2:41
Зоосфера

Сравнивать кошек и собак — дело небезопасное, особенно если рядом фанатичные владельцы. Но всё же: кто из этих любимцев быстрее забудет вас, если вы уедете надолго?

Кошка с собакой
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с собакой

Как устроена память у кошек

Память у кошек построена на рефлексах и выгоде. Они отлично запоминают, где лежат лакомства, кто их обидел и когда нужно мяукнуть, чтобы получить ужин. Однако демонстрируют привязанность сдержанно: через лёгкие прикосновения, мурчание или молчаливое присутствие рядом. Их память может хранить негативный опыт долго — особенно если он был эмоционально окрашен.

Собаки: эмоции и ассоциации

У собак память тесно связана с чувствами. Они запоминают запахи, голоса, поведение и даже настроение хозяина. При этом их эмоциональная привязанность усиливает долговременные воспоминания. Даже после длительной разлуки собака часто способна узнать своего человека и проявить бурную радость.

Что говорят исследования

Научные данные подтверждают, что у кошек и собак есть долговременная память, но работает она по-разному. Собаки больше запоминают через ассоциации — "запах миски" = "время есть", "лицо человека" = "погладят". У кошек воспоминания чаще завязаны на комфорте или стрессе, и они дольше удерживают значимые события, особенно негативные.

Переезд и смена хозяина

Если собака переезжает вместе с хозяином, она быстро адаптируется, ведь рядом — главное, к чему она привязана. Кошки же сильнее реагируют на смену пространства. Новые запахи, потеря привычных укрытий — всё это может вызвать стресс и дезориентацию. При смене хозяина обе стороны испытывают тревогу, но собаки чаще идут на контакт быстрее.

Как стресс влияет на память

Резкие перемены, визиты к ветеринару, новые запахи или обстановка — всё это может негативно повлиять на память питомца. Стресс способен временно блокировать воспоминания и сделать животное менее отзывчивым. Именно поэтому важно обеспечить питомцу стабильную и спокойную среду.

Кто запомнит вас дольше

Собаки обладают устойчивой памятью, которая хранит образы и эмоции годами. Они запоминают хозяев не только по запаху и голосу, но и через эмоциональный отклик. Кошки же, хоть и выглядят отстранёнными, могут помнить человека долго, если он был важной частью их повседневного уюта. Просто выражать это они не торопятся.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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