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Пятицветная кошка — миф или чудо природы? Вот что говорит наука и генетика

3:55
Зоосфера

Трёхцветные кошки давно окутаны ореолом мистики — мол, приносят счастье, удачу и на пушистый хвост могут намотать любое сглазное зло. А как быть с теми, кто утверждает, что видел "четырёхцветного" кота? Или даже "пятицветную" кошку? Это реальность или игра воображения? Давайте разберёмся в этой многошерстной истории.

Калико-кошка с пятью оттенками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Калико-кошка с пятью оттенками

Почему трехцветные кошки — настоящая генетическая головоломка

Увидеть трёхцветную кошку — легко, но чтобы понять, как она "работает" внутри, придётся заглянуть в генетику. За окрасы у кошек отвечают гены на Х-хромосомах. Самки имеют две Х-хромосомы, и именно это позволяет им быть "мозаичными" — на одной может быть ген чёрного, на другой — рыжего. А вот у котов одна Х-хромосома, так что-либо он рыжий, либо чёрный. Трёхцветные коты случаются крайне редко — только если у них редкая мутация (XXY), как у людей с синдромом Клайнфельтера. Такие коты чаще всего бесплодны.

А белый цвет? Это вообще не пигмент, а результат работы гена, который блокирует окраску на отдельных участках шерсти. Белые пятна — просто участки без пигмента.

А бывают ли четырехцветные кошки

Скорее всего, нет. Дело в том, что у кошек всего два основных пигмента: эумеланин (чёрный и его производные) и феомеланин (рыжий и его вариации). Все остальные "цвета" — лишь оттенки этих двух. Белый — отсутствие цвета, а не самостоятельный пигмент. Если вы видите "четыре цвета" на кошке — это может быть рыжий, чёрный, белый и, скажем, голубоватый отблеск на тёмной шерсти. Но с точки зрения генетики — это всё те же три.

Люди часто принимают за четвёртый цвет табби-рисунок (полоски, мрамор или пятна), но это всего лишь форма распределения пигмента, а не новый оттенок.

Пятицветные? Это уже ближе к легенде

Кошка с "пятью цветами" — звучит круто, но научного основания у такого термина нет. Иногда в счёт идут даже цвет глаз, носа или подушечек лап — но всё это не связано с пигментами шерсти. Другие "дополнительные" цвета — визуальные нюансы: освещённость, длина шерсти, возраст животного. Чёрная шерсть на солнце отливает ржавчиной, рыжая — медью, белая — кремом. Всё это может создать иллюзию множества цветов. Но генетика таких "чудес" не фиксирует.

Почему мы видим больше, чем есть на самом деле

Наш глаз легко обманывается. На одной кошке могут сочетаться:

  • Основной цвет и его осветлённые варианты (чёрный → голубой, рыжий → кремовый).
  • Белый — как отсутствие пигмента.
  • Табби-рисунок (полоски, мрамор, пятна).
  • Визуальные эффекты: блеск, глубина цвета, переливы.

Особенно "богато" выглядит черепаховая окраска, где хаотично перемешаны рыжие и чёрные пятна. Тут легко "увидеть" четвёртый или пятый цвет — особенно если на рыжем участке есть полоска, а чёрный отливает коричневым.

Уникальность не в цифре

На самом деле, каждый калико-кот — это ходячая уникальность. Расположение пятен, форма, оттенки — не повторяются. Нет двух одинаковых трёхцветных кошек. И это не шутка — это генетический факт. Их окрас индивидуален, как отпечатки пальцев.

Так что если кто-то уверяет, что его кошка четырёх- или пятицветная — скорее всего, это просто впечатление. Но это не делает её менее прекрасной! Главное — не количество цветов, а пушистый характер и любовь, которую она приносит в дом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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