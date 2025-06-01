Пятицветная кошка — миф или чудо природы? Вот что говорит наука и генетика

Трёхцветные кошки давно окутаны ореолом мистики — мол, приносят счастье, удачу и на пушистый хвост могут намотать любое сглазное зло. А как быть с теми, кто утверждает, что видел "четырёхцветного" кота? Или даже "пятицветную" кошку? Это реальность или игра воображения? Давайте разберёмся в этой многошерстной истории.
Увидеть трёхцветную кошку — легко, но чтобы понять, как она "работает" внутри, придётся заглянуть в генетику. За окрасы у кошек отвечают гены на Х-хромосомах. Самки имеют две Х-хромосомы, и именно это позволяет им быть "мозаичными" — на одной может быть ген чёрного, на другой — рыжего. А вот у котов одна Х-хромосома, так что-либо он рыжий, либо чёрный. Трёхцветные коты случаются крайне редко — только если у них редкая мутация (XXY), как у людей с синдромом Клайнфельтера. Такие коты чаще всего бесплодны.
А белый цвет? Это вообще не пигмент, а результат работы гена, который блокирует окраску на отдельных участках шерсти. Белые пятна — просто участки без пигмента.
Скорее всего, нет. Дело в том, что у кошек всего два основных пигмента: эумеланин (чёрный и его производные) и феомеланин (рыжий и его вариации). Все остальные "цвета" — лишь оттенки этих двух. Белый — отсутствие цвета, а не самостоятельный пигмент. Если вы видите "четыре цвета" на кошке — это может быть рыжий, чёрный, белый и, скажем, голубоватый отблеск на тёмной шерсти. Но с точки зрения генетики — это всё те же три.
Люди часто принимают за четвёртый цвет табби-рисунок (полоски, мрамор или пятна), но это всего лишь форма распределения пигмента, а не новый оттенок.
Кошка с "пятью цветами" — звучит круто, но научного основания у такого термина нет. Иногда в счёт идут даже цвет глаз, носа или подушечек лап — но всё это не связано с пигментами шерсти. Другие "дополнительные" цвета — визуальные нюансы: освещённость, длина шерсти, возраст животного. Чёрная шерсть на солнце отливает ржавчиной, рыжая — медью, белая — кремом. Всё это может создать иллюзию множества цветов. Но генетика таких "чудес" не фиксирует.
Наш глаз легко обманывается. На одной кошке могут сочетаться:
Особенно "богато" выглядит черепаховая окраска, где хаотично перемешаны рыжие и чёрные пятна. Тут легко "увидеть" четвёртый или пятый цвет — особенно если на рыжем участке есть полоска, а чёрный отливает коричневым.
На самом деле, каждый калико-кот — это ходячая уникальность. Расположение пятен, форма, оттенки — не повторяются. Нет двух одинаковых трёхцветных кошек. И это не шутка — это генетический факт. Их окрас индивидуален, как отпечатки пальцев.
Так что если кто-то уверяет, что его кошка четырёх- или пятицветная — скорее всего, это просто впечатление. Но это не делает её менее прекрасной! Главное — не количество цветов, а пушистый характер и любовь, которую она приносит в дом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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