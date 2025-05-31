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Глазами, а не голосом: как собаки посылают нам сигналы, которые мы игнорируем

3:17
Зоосфера

Мы часто смотрим собакам в глаза, ожидая понять, что они чувствуют. Но что, если они действительно говорят с нами — просто моргая? Учёные обнаружили, что моргание у собак может быть вовсе не случайным жестом, а частью их особого невербального языка.

Собаки породы Золотистый ретривер
Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собаки породы Золотистый ретривер

Что заметили исследователи

Группа специалистов из Университета Пармы решила проверить: влияет ли моргание одной собаки на поведение другой. Собакам показывали видеоролики, где их сородичи моргали, облизывались или просто смотрели в камеру. Реакция была удивительной: при виде моргающих собак подопытные животные начинали моргать чаще на 16%. Это может говорить о том, что собаки копируют мимику друг друга — как люди, которые начинают зевать в ответ на зевок.

Зачем вообще моргать — и при чём тут эмоции

Возможно, моргание — это часть древнего инстинкта сближения. Такое поведение наблюдали не только у собак, но и у кошек, лошадей и даже приматов. Например, у макак частота моргания меняется в зависимости от социального статуса собеседника. У домашних животных моргание может означать:

"Я не опасен"

или

"Я тебе доверяю".

А что с облизыванием носа

Учёные также протестировали видео с собаками, облизывающими нос. Однако другие собаки не спешили повторять это движение — более того, они чаще демонстрировали белок глаз, что может указывать на внутреннее напряжение или настороженность. Это объясняется тем, что облизывание может быть связано с тревогой, возбуждением или попыткой успокоиться, и воспринимается более неоднозначно.

Моргание и стресс: не бойтесь взгляда

Что важно: частое моргание не вызывает у собак стресс. Напротив, после просмотра "моргания" у подопытных слегка улучшались показатели расслабленности. Это ещё раз подтверждает, что такое поведение может быть мягким социальным сигналом, а не тревожным признаком.

Почему это открытие важно для владельцев

Большинство из нас не обращает внимания на то, как собака моргает. А зря. Эти едва заметные жесты могут быть маркерами настроения, готовности к контакту или даже дружелюбия. Знание таких нюансов может помочь дрессировщикам, ветеринарам и волонтёрам в приютах лучше понять эмоциональное состояние животного.

Возможно, скоро на курсах дрессировки начнут обучать не только командам, но и "языку моргания".

Что это меняет в нашем понимании собак

Исследование проводилось с помощью видеозаписей, но следующие шаги — проверить, действует ли эффект при живом общении. Ведь если моргание действительно способствует установлению мира в стае, его можно использовать для улучшения социализации собак — как домашних, так и в приютах.

Вывод

Теперь, когда ваша собака моргнёт вам в ответ — не спешите отводить взгляд. Возможно, это не просто случайность, а её способ сказать:

"Я рядом. Всё спокойно."

И, возможно, это первый шаг к новому уровню общения между человеком и собакой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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