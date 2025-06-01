Сбился с пути — и попал в историю: пингвин из Антарктиды покорил Австралию

В ноябре 2024 года на пляже Ocean Beach в городе Дания (Западная Австралия) появился неожиданный гость — императорский пингвин, которого местные жители прозвали Гасом. Он преодолел около 3 000 километров от Антарктиды, став первым представителем своего вида, зафиксированным на австралийском континенте.
Императорские пингвины известны своими дальними миграциями, но обычно они не покидают пределы Южного океана. Появление Гаса на австралийском берегу стало настоящей сенсацией для учёных и любителей природы.
Когда Гаса обнаружили, он весил всего 21,3 кг, что значительно ниже нормы для взрослого самца этого вида. Местные специалисты по дикой природе, Кэрол и Грэм Биддалф, взяли его под опеку. За 20 дней они помогли ему набрать вес до 24,7 кг и восстановить силы. Для комфорта пингвина в его вольере установили зеркало, поскольку эти птицы социальны и нуждаются в компании.
После успешной реабилитации Гаса выпустили обратно в Южный океан с борта судна у побережья города Олбани. Теперь ему предстоит долгий путь обратно в Антарктиду. Специалисты надеются, что Гас благополучно доберётся до родных мест, несмотря на все трудности.
"У него впереди длинный путь домой. Я уверена, что он справится. Он — пингвин из миллиона", — сказала Кэрол Биддалф.
Причины, по которым Гас оказался так далеко от привычных мест обитания, остаются неизвестными. Возможно, он сбился с курса в поисках пищи или был унесён океанскими течениями. Это событие подчёркивает, насколько мало мы знаем о поведении и миграциях этих удивительных птиц.
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