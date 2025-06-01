Сбился с пути — и попал в историю: пингвин из Антарктиды покорил Австралию

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ноябре 2024 года на пляже Ocean Beach в городе Дания (Западная Австралия) появился неожиданный гость — императорский пингвин, которого местные жители прозвали Гасом. Он преодолел около 3 000 километров от Антарктиды, став первым представителем своего вида, зафиксированным на австралийском континенте.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пингвин

Гас: путешественник из Антарктиды

Императорские пингвины известны своими дальними миграциями, но обычно они не покидают пределы Южного океана. Появление Гаса на австралийском берегу стало настоящей сенсацией для учёных и любителей природы.

Когда Гаса обнаружили, он весил всего 21,3 кг, что значительно ниже нормы для взрослого самца этого вида. Местные специалисты по дикой природе, Кэрол и Грэм Биддалф, взяли его под опеку. За 20 дней они помогли ему набрать вес до 24,7 кг и восстановить силы. Для комфорта пингвина в его вольере установили зеркало, поскольку эти птицы социальны и нуждаются в компании.

Возвращение домой

После успешной реабилитации Гаса выпустили обратно в Южный океан с борта судна у побережья города Олбани. Теперь ему предстоит долгий путь обратно в Антарктиду. Специалисты надеются, что Гас благополучно доберётся до родных мест, несмотря на все трудности.

"У него впереди длинный путь домой. Я уверена, что он справится. Он — пингвин из миллиона", — сказала Кэрол Биддалф.

Загадка его путешествия

Причины, по которым Гас оказался так далеко от привычных мест обитания, остаются неизвестными. Возможно, он сбился с курса в поисках пищи или был унесён океанскими течениями. Это событие подчёркивает, насколько мало мы знаем о поведении и миграциях этих удивительных птиц.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

