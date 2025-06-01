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Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду

3:35
Зоосфера

На первый взгляд кажется, что это фантастика: рыбы с "ногами", способные передвигаться по суше. Однако такие существа существуют и сегодня, и их изучение помогает учёным понять, как происходил переход от водных обитателей к наземным животным.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Рыбы, которые "ходят": современные примеры

Морские петухи (sea robins) — рыбы, обитающие на дне океана, используют свои видоизменённые грудные плавники, напоминающие ноги, для передвижения по морскому дну и поиска пищи. Эти "ноги" не только помогают им передвигаться, но и обладают вкусовыми рецепторами, позволяя "пробовать" дно в поисках добычи.

Ихтиостега (Ichthyostega) — одно из древнейших известных существ с конечностями, которое могло передвигаться как в воде, так и на суше. Её анатомия свидетельствует о переходном этапе между рыбами и наземными позвоночными.

Эволюционные открытия: Tiktaalik и другие

Tiktaalik roseae, обнаруженный в Канаде, представляет собой переходную форму между рыбами и первыми наземными животными. Он обладал чертами как рыб (чешуя, плавники), так и наземных животных (плоская голова, шея, рёбра, поддерживающие тело). Его передние плавники содержали кости, аналогичные плечевой, локтевой и лучевой костям у наземных позвоночных, что позволяло ему опираться на них в мелководье или даже на суше.

Qikiqtania wakei, родственник Tiktaalik, также демонстрирует особенности, указывающие на способность к передвижению по суше, хотя и в меньшей степени. Его анатомия свидетельствует о сохранении водного образа жизни с некоторыми адаптациями к наземной среде.

Современные "ходячие" рыбы

Некоторые современные рыбы также демонстрируют способность к передвижению по суше:

  • Мудскипперы (mudskippers) — рыбы, способные перемещаться по суше с помощью сильных грудных плавников. Они обитают в мангровых болотах и могут проводить значительное время вне воды.

  • Ходячие сомы (walking catfish) — обитают в Юго-Восточной Азии и способны перемещаться по суше, используя грудные плавники и волнообразные движения тела. Они могут выживать вне воды до 18 часов, что позволяет им искать новые водоёмы в засушливые периоды.

  • Змееголовы (snakehead fish) — агрессивные хищники, способные передвигаться по суше, что делает их потенциально инвазивными видами в некоторых регионах.

Почему это важно

Изучение таких рыб помогает учёным понять, как происходил переход от водной к наземной жизни. Эти исследования проливают свет на эволюционные механизмы, позволившие позвоночным освоить сушу, и помогают понять, как развивались конечности и другие адаптации.

"Это рыба, которая использует те же гены, что и мы, для формирования конечностей, и затем адаптирует их для поиска пищи, используя те же гены, что и наши языки для вкуса — это довольно удивительно", — рассказывает эксперт Николас Беллоно, Гарвардский университет.

Рыбы с "ногами" — не фантастика, а реальность, которая демонстрирует удивительные способности природы к адаптации и эволюции. Изучение этих существ помогает нам лучше понять наше собственное происхождение и путь, который прошли наши предки от воды к суше.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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